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Номер извещения
31401430059
Уникальный номер закупки
136
Наименование закупки
на выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий элементов аэродрома ОАО «МАШ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.08.2014 16:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 578-29-40
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Панормова Анна Юрьевна,panormova@svo.aero
Место рассмотрения предложений
Химки
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Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2014 12:00 GMT +326.08.2014 12:0026.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401430059Дата и время окончания срока приема заявок текущий ремонт асфальтобетонных покрытийХимки
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2014 12:0026.08.2014 12:0026.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401430059Дата и время вскрытия заявок текущий ремонт асфальтобетонных покрытийХимки
Подведение итогов не позднее
02.09.2014 11:0002.09.2014 11:0002.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401430059Подведение итогов не позднее текущий ремонт асфальтобетонных покрытийХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий
Начальная цена
317 269 894,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Территория аэродрома аэропорта ШереметьевоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Отсутствуют
45.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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