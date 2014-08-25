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Номер извещения
ГП408849
Уникальный номер закупки
9
Наименование закупки
Приобретение и монтаж токарно-карусельного станка мод. 1563 (б/у)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 197-15-05
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
vladimir.chumakov1@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Чумаков Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение и монтаж токарно-карусельного станка мод. 1563 (б/у)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2014 00:00 GMT +325.08.2014 00:0025.08.2014 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408849Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение и монтаж токарно-карусельного станка мод. 1563 (б/у)Колпино
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2014 00:0025.08.2014 00:0025.08.2014 00:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408849Дата и время вскрытия заявок Приобретение и монтаж токарно-карусельного станка мод. 1563 (б/у)Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение и монтаж токарно-карусельного станка мод. 1563 (б/у)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «ОМЗ-ЛП», 196650, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н., литера ИГ, здание корпуса выбивки и гидроочистки цеха №38.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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