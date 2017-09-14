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    Главная / Торги / Приобретение грузовой техники

    Приобретение грузовой техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2017 11:0014.09.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП709792Дата и время окончания срока приема заявок Приобретаемая техника. 1. Седельный тягач Камаз 65225 - 2 ед.: Технические характеристики: Модель двигателя: Cummins ISLe-C375 (ЕВРО-4) Мощность: 375 л.с. Коробка передач: ZF16S Тип кабины: Рестайлинговая с одним спальным местом Колёсная формула: 6х6 Тип ошиновки: 2 Шины: 12.00R20 Высота ССУ: 1450/1490 мм. Нагрузка на ССУ: 22 т. П/о главной передачи: 5,11 МКБ, МОБ, РК Камаз-6522, КОМ с насосом, шины «Север», диаметр шкворня 2, Особенности комплектации: аэродинамический козырёк, рестайлинг, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ Переоборудование под перевозку опасного груза, установка устройства ограничения скорости, выхлоп вверх (вправо), утепление кабины, установка второго стеклопакета, отопитель «Планар», подогрев Дополнительно: на подачу и слив топлива, защитная сетка на передние фара и противотуманные фары, дополнительный бак 500л, фильтра очистки дизельного топлива Separ, подвеска кабины на амортизаторах. 2. Топливозаправщик на шасси Камаз 6х6 – 2 ед.: Технические характеристики: Модель двигателя: Cummins Коробка передач: ZF Номинальная вместимость цистерны: 16000 л. Насосная установка с приводом посредством карданной передачи от КОМ КПП или РК со счётчиком жидкости, утепление кабины, отопитель «Планар», подогрев Дополнительно: на подачу и слив топлива, защитная сетка на передние фара и противотуманные фары, фильтра очистки дизельного топлива Separ, подвеска кабины на амортизаторах. 3. Автосамосвал Камаз 43225-R4 – 1 ед. 4. Автоцистерна-контейнеровоз – 4 шт.: Технические характеристики: Объём: 13000 см3 Количество отсеков: 2 Габаритный размер контура фиксации контейнера соответствуют стандартам для 20-ти футовых контейнеров и могут перевозиться всеми видами специально оборудованного транспорта (автомобилями-контейнеровозами, прицепами и полуприцепами контейнеровозами). С помощью стандартных анкерных устройств контейнер-цистерна жестко крепиться за угловые фитинги к транспортному средству. 5. Прицеп-тяжеловоз ТСП 94161-0000010 – 1 шт.: Технические характеристики: Грузоподъемность: 26500 кг. Высота ССУ: 1450/1490 мм. Количество осей: 2 Подвеска: Зависимая рессорная Автошина: 10,00R20/ 8+1 Электрооборудование: 15pin и 2х7pin Дополнительно: ящик ЗИП, отбойные брусья, механические трапы с углом заезда 180, тракозацепы по всей длине площадки, выдвижные уширители платформы, подъёмник запасного колеса. 6. Прицеп-тяжеловоз ТСП 9417-0000030 – 2 шт.: Технические характеристики: Грузоподъемность: 31500 кг. Высота ССУ: 1450/1490 мм. Количество осей: 2 Подвеска: балансирный мост Автошина: 12,00R20/ 8+2 Электрооборудование: 15pin и 2х7pin Ящик ЗИП, фитинги для крепления контейнеров 8 шт., раздвижные коники Н=1800, Дополнительно: передний щит, дополнительный ящик на переднем щите, подъёмник запасного колеса. Оймяконский улусПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП709792

    Уникальный номер закупки

    3

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение грузовой техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.09.2017 09:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Потребность

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРЫЛАХ-СУРЬМА
    Все закупки и тендеры «Сарылах-Сурьма»

    Юридический адрес

    678730, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус, п. Усть-Нера, ул. Полярная, 7

    Почтовый адрес

    678730, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус, п. Усть-Нера, ул. Полярная, 7

    Контактный телефон

    +7 985 116-08-84

    Факс

    +7 985 116-08-84

    Адрес электронной почты

    alaushkin@geopromining.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Лаушкин Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Оймяконский улус

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    шасси, лом, транспорт, рис, шасси, лом, транспорт, рис, шасси, лом, транспорт, рис, шасси, лом, транспорт, рис, шасси, лом, транспорт, рис, шасси, лом, транспорт, рис, шасси, лом, транспорт, рис, шасси, лом, транспорт, рис, шасси, лом, транспорт, рис, шасси, лом, транспорт, рис, шасси, лом, транспорт, рис, шасси, лом, транспорт, рис, шасси, лом, транспорт, рис, шасси, лом, транспорт, рис, шасси, лом, транспорт, рис, шасси, лом, транспорт, рис, шасси, лом, транспорт, рис, шасси, лом, транспорт, рис, шасси, лом, транспорт, рис, шасси, лом, транспорт, рис, шасси, лом, транспорт, рис, шасси, лом, транспорт, рис, шасси, лом, транспорт, рис, шасси, лом, транспорт, рис

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретаемая техника. 1. Седельный тягач Камаз 65225 - 2 ед.: Технические характеристики: Модель двигателя: Cummins ISLe-C375 (ЕВРО-4) Мощность: 375 л.с. Коробка передач: ZF16S Тип кабины: Рестайлинговая с одним спальным местом Колёсная формула: 6х6 Тип ошиновки: 2 Шины: 12.00R20 Высота ССУ: 1450/1490 мм. Нагрузка на ССУ: 22 т. П/о главной передачи: 5,11 МКБ, МОБ, РК Камаз-6522, КОМ с насосом, шины «Север», диаметр шкворня 2, Особенности комплектации: аэродинамический козырёк, рестайлинг, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ Переоборудование под перевозку опасного груза, установка устройства ограничения скорости, выхлоп вверх (вправо), утепление кабины, установка второго стеклопакета, отопитель «Планар», подогрев Дополнительно: на подачу и слив топлива, защитная сетка на передние фара и противотуманные фары, дополнительный бак 500л, фильтра очистки дизельного топлива Separ, подвеска кабины на амортизаторах. 2. Топливозаправщик на шасси Камаз 6х6 – 2 ед.: Технические характеристики: Модель двигателя: Cummins Коробка передач: ZF Номинальная вместимость цистерны: 16000 л. Насосная установка с приводом посредством карданной передачи от КОМ КПП или РК со счётчиком жидкости, утепление кабины, отопитель «Планар», подогрев Дополнительно: на подачу и слив топлива, защитная сетка на передние фара и противотуманные фары, фильтра очистки дизельного топлива Separ, подвеска кабины на амортизаторах. 3. Автосамосвал Камаз 43225-R4 – 1 ед. 4. Автоцистерна-контейнеровоз – 4 шт.: Технические характеристики: Объём: 13000 см3 Количество отсеков: 2 Габаритный размер контура фиксации контейнера соответствуют стандартам для 20-ти футовых контейнеров и могут перевозиться всеми видами специально оборудованного транспорта (автомобилями-контейнеровозами, прицепами и полуприцепами контейнеровозами). С помощью стандартных анкерных устройств контейнер-цистерна жестко крепиться за угловые фитинги к транспортному средству. 5. Прицеп-тяжеловоз ТСП 94161-0000010 – 1 шт.: Технические характеристики: Грузоподъемность: 26500 кг. Высота ССУ: 1450/1490 мм. Количество осей: 2 Подвеска: Зависимая рессорная Автошина: 10,00R20/ 8+1 Электрооборудование: 15pin и 2х7pin Дополнительно: ящик ЗИП, отбойные брусья, механические трапы с углом заезда 180, тракозацепы по всей длине площадки, выдвижные уширители платформы, подъёмник запасного колеса. 6. Прицеп-тяжеловоз ТСП 9417-0000030 – 2 шт.: Технические характеристики: Грузоподъемность: 31500 кг. Высота ССУ: 1450/1490 мм. Количество осей: 2 Подвеска: балансирный мост Автошина: 12,00R20/ 8+2 Электрооборудование: 15pin и 2х7pin Ящик ЗИП, фитинги для крепления контейнеров 8 шт., раздвижные коники Н=1800, Дополнительно: передний щит, дополнительный ящик на переднем щите, подъёмник запасного колеса.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2017 11:00 GMT +314.09.2017 11:0014.09.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП709792Дата и время окончания срока приема заявок Приобретаемая техника. 1. Седельный тягач Камаз 65225 - 2 ед.: Технические характеристики: Модель двигателя: Cummins ISLe-C375 (ЕВРО-4) Мощность: 375 л.с. Коробка передач: ZF16S Тип кабины: Рестайлинговая с одним спальным местом Колёсная формула: 6х6 Тип ошиновки: 2 Шины: 12.00R20 Высота ССУ: 1450/1490 мм. Нагрузка на ССУ: 22 т. П/о главной передачи: 5,11 МКБ, МОБ, РК Камаз-6522, КОМ с насосом, шины «Север», диаметр шкворня 2, Особенности комплектации: аэродинамический козырёк, рестайлинг, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ Переоборудование под перевозку опасного груза, установка устройства ограничения скорости, выхлоп вверх (вправо), утепление кабины, установка второго стеклопакета, отопитель «Планар», подогрев Дополнительно: на подачу и слив топлива, защитная сетка на передние фара и противотуманные фары, дополнительный бак 500л, фильтра очистки дизельного топлива Separ, подвеска кабины на амортизаторах. 2. Топливозаправщик на шасси Камаз 6х6 – 2 ед.: Технические характеристики: Модель двигателя: Cummins Коробка передач: ZF Номинальная вместимость цистерны: 16000 л. Насосная установка с приводом посредством карданной передачи от КОМ КПП или РК со счётчиком жидкости, утепление кабины, отопитель «Планар», подогрев Дополнительно: на подачу и слив топлива, защитная сетка на передние фара и противотуманные фары, фильтра очистки дизельного топлива Separ, подвеска кабины на амортизаторах. 3. Автосамосвал Камаз 43225-R4 – 1 ед. 4. Автоцистерна-контейнеровоз – 4 шт.: Технические характеристики: Объём: 13000 см3 Количество отсеков: 2 Габаритный размер контура фиксации контейнера соответствуют стандартам для 20-ти футовых контейнеров и могут перевозиться всеми видами специально оборудованного транспорта (автомобилями-контейнеровозами, прицепами и полуприцепами контейнеровозами). С помощью стандартных анкерных устройств контейнер-цистерна жестко крепиться за угловые фитинги к транспортному средству. 5. Прицеп-тяжеловоз ТСП 94161-0000010 – 1 шт.: Технические характеристики: Грузоподъемность: 26500 кг. Высота ССУ: 1450/1490 мм. Количество осей: 2 Подвеска: Зависимая рессорная Автошина: 10,00R20/ 8+1 Электрооборудование: 15pin и 2х7pin Дополнительно: ящик ЗИП, отбойные брусья, механические трапы с углом заезда 180, тракозацепы по всей длине площадки, выдвижные уширители платформы, подъёмник запасного колеса. 6. Прицеп-тяжеловоз ТСП 9417-0000030 – 2 шт.: Технические характеристики: Грузоподъемность: 31500 кг. Высота ССУ: 1450/1490 мм. Количество осей: 2 Подвеска: балансирный мост Автошина: 12,00R20/ 8+2 Электрооборудование: 15pin и 2х7pin Ящик ЗИП, фитинги для крепления контейнеров 8 шт., раздвижные коники Н=1800, Дополнительно: передний щит, дополнительный ящик на переднем щите, подъёмник запасного колеса. Оймяконский улус

    Дата и время вскрытия заявок

    22.09.2017 11:0022.09.2017 11:0022.09.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП709792Дата и время вскрытия заявок Приобретаемая техника. 1. Седельный тягач Камаз 65225 - 2 ед.: Технические характеристики: Модель двигателя: Cummins ISLe-C375 (ЕВРО-4) Мощность: 375 л.с. Коробка передач: ZF16S Тип кабины: Рестайлинговая с одним спальным местом Колёсная формула: 6х6 Тип ошиновки: 2 Шины: 12.00R20 Высота ССУ: 1450/1490 мм. Нагрузка на ССУ: 22 т. П/о главной передачи: 5,11 МКБ, МОБ, РК Камаз-6522, КОМ с насосом, шины «Север», диаметр шкворня 2, Особенности комплектации: аэродинамический козырёк, рестайлинг, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ Переоборудование под перевозку опасного груза, установка устройства ограничения скорости, выхлоп вверх (вправо), утепление кабины, установка второго стеклопакета, отопитель «Планар», подогрев Дополнительно: на подачу и слив топлива, защитная сетка на передние фара и противотуманные фары, дополнительный бак 500л, фильтра очистки дизельного топлива Separ, подвеска кабины на амортизаторах. 2. Топливозаправщик на шасси Камаз 6х6 – 2 ед.: Технические характеристики: Модель двигателя: Cummins Коробка передач: ZF Номинальная вместимость цистерны: 16000 л. Насосная установка с приводом посредством карданной передачи от КОМ КПП или РК со счётчиком жидкости, утепление кабины, отопитель «Планар», подогрев Дополнительно: на подачу и слив топлива, защитная сетка на передние фара и противотуманные фары, фильтра очистки дизельного топлива Separ, подвеска кабины на амортизаторах. 3. Автосамосвал Камаз 43225-R4 – 1 ед. 4. Автоцистерна-контейнеровоз – 4 шт.: Технические характеристики: Объём: 13000 см3 Количество отсеков: 2 Габаритный размер контура фиксации контейнера соответствуют стандартам для 20-ти футовых контейнеров и могут перевозиться всеми видами специально оборудованного транспорта (автомобилями-контейнеровозами, прицепами и полуприцепами контейнеровозами). С помощью стандартных анкерных устройств контейнер-цистерна жестко крепиться за угловые фитинги к транспортному средству. 5. Прицеп-тяжеловоз ТСП 94161-0000010 – 1 шт.: Технические характеристики: Грузоподъемность: 26500 кг. Высота ССУ: 1450/1490 мм. Количество осей: 2 Подвеска: Зависимая рессорная Автошина: 10,00R20/ 8+1 Электрооборудование: 15pin и 2х7pin Дополнительно: ящик ЗИП, отбойные брусья, механические трапы с углом заезда 180, тракозацепы по всей длине площадки, выдвижные уширители платформы, подъёмник запасного колеса. 6. Прицеп-тяжеловоз ТСП 9417-0000030 – 2 шт.: Технические характеристики: Грузоподъемность: 31500 кг. Высота ССУ: 1450/1490 мм. Количество осей: 2 Подвеска: балансирный мост Автошина: 12,00R20/ 8+2 Электрооборудование: 15pin и 2х7pin Ящик ЗИП, фитинги для крепления контейнеров 8 шт., раздвижные коники Н=1800, Дополнительно: передний щит, дополнительный ящик на переднем щите, подъёмник запасного колеса. Оймяконский улус

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2017 11:3027.09.2017 11:3027.09.2017 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП709792Подведение итогов не позднее Приобретаемая техника. 1. Седельный тягач Камаз 65225 - 2 ед.: Технические характеристики: Модель двигателя: Cummins ISLe-C375 (ЕВРО-4) Мощность: 375 л.с. Коробка передач: ZF16S Тип кабины: Рестайлинговая с одним спальным местом Колёсная формула: 6х6 Тип ошиновки: 2 Шины: 12.00R20 Высота ССУ: 1450/1490 мм. Нагрузка на ССУ: 22 т. П/о главной передачи: 5,11 МКБ, МОБ, РК Камаз-6522, КОМ с насосом, шины «Север», диаметр шкворня 2, Особенности комплектации: аэродинамический козырёк, рестайлинг, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ Переоборудование под перевозку опасного груза, установка устройства ограничения скорости, выхлоп вверх (вправо), утепление кабины, установка второго стеклопакета, отопитель «Планар», подогрев Дополнительно: на подачу и слив топлива, защитная сетка на передние фара и противотуманные фары, дополнительный бак 500л, фильтра очистки дизельного топлива Separ, подвеска кабины на амортизаторах. 2. Топливозаправщик на шасси Камаз 6х6 – 2 ед.: Технические характеристики: Модель двигателя: Cummins Коробка передач: ZF Номинальная вместимость цистерны: 16000 л. Насосная установка с приводом посредством карданной передачи от КОМ КПП или РК со счётчиком жидкости, утепление кабины, отопитель «Планар», подогрев Дополнительно: на подачу и слив топлива, защитная сетка на передние фара и противотуманные фары, фильтра очистки дизельного топлива Separ, подвеска кабины на амортизаторах. 3. Автосамосвал Камаз 43225-R4 – 1 ед. 4. Автоцистерна-контейнеровоз – 4 шт.: Технические характеристики: Объём: 13000 см3 Количество отсеков: 2 Габаритный размер контура фиксации контейнера соответствуют стандартам для 20-ти футовых контейнеров и могут перевозиться всеми видами специально оборудованного транспорта (автомобилями-контейнеровозами, прицепами и полуприцепами контейнеровозами). С помощью стандартных анкерных устройств контейнер-цистерна жестко крепиться за угловые фитинги к транспортному средству. 5. Прицеп-тяжеловоз ТСП 94161-0000010 – 1 шт.: Технические характеристики: Грузоподъемность: 26500 кг. Высота ССУ: 1450/1490 мм. Количество осей: 2 Подвеска: Зависимая рессорная Автошина: 10,00R20/ 8+1 Электрооборудование: 15pin и 2х7pin Дополнительно: ящик ЗИП, отбойные брусья, механические трапы с углом заезда 180, тракозацепы по всей длине площадки, выдвижные уширители платформы, подъёмник запасного колеса. 6. Прицеп-тяжеловоз ТСП 9417-0000030 – 2 шт.: Технические характеристики: Грузоподъемность: 31500 кг. Высота ССУ: 1450/1490 мм. Количество осей: 2 Подвеска: балансирный мост Автошина: 12,00R20/ 8+2 Электрооборудование: 15pin и 2х7pin Ящик ЗИП, фитинги для крепления контейнеров 8 шт., раздвижные коники Н=1800, Дополнительно: передний щит, дополнительный ящик на переднем щите, подъёмник запасного колеса. Оймяконский улус

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    27.09.201727.09.2017 11:3027.09.2017 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП709792Подведение итогов не позднее Приобретаемая техника. 1. Седельный тягач Камаз 65225 - 2 ед.: Технические характеристики: Модель двигателя: Cummins ISLe-C375 (ЕВРО-4) Мощность: 375 л.с. Коробка передач: ZF16S Тип кабины: Рестайлинговая с одним спальным местом Колёсная формула: 6х6 Тип ошиновки: 2 Шины: 12.00R20 Высота ССУ: 1450/1490 мм. Нагрузка на ССУ: 22 т. П/о главной передачи: 5,11 МКБ, МОБ, РК Камаз-6522, КОМ с насосом, шины «Север», диаметр шкворня 2, Особенности комплектации: аэродинамический козырёк, рестайлинг, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ Переоборудование под перевозку опасного груза, установка устройства ограничения скорости, выхлоп вверх (вправо), утепление кабины, установка второго стеклопакета, отопитель «Планар», подогрев Дополнительно: на подачу и слив топлива, защитная сетка на передние фара и противотуманные фары, дополнительный бак 500л, фильтра очистки дизельного топлива Separ, подвеска кабины на амортизаторах. 2. Топливозаправщик на шасси Камаз 6х6 – 2 ед.: Технические характеристики: Модель двигателя: Cummins Коробка передач: ZF Номинальная вместимость цистерны: 16000 л. Насосная установка с приводом посредством карданной передачи от КОМ КПП или РК со счётчиком жидкости, утепление кабины, отопитель «Планар», подогрев Дополнительно: на подачу и слив топлива, защитная сетка на передние фара и противотуманные фары, фильтра очистки дизельного топлива Separ, подвеска кабины на амортизаторах. 3. Автосамосвал Камаз 43225-R4 – 1 ед. 4. Автоцистерна-контейнеровоз – 4 шт.: Технические характеристики: Объём: 13000 см3 Количество отсеков: 2 Габаритный размер контура фиксации контейнера соответствуют стандартам для 20-ти футовых контейнеров и могут перевозиться всеми видами специально оборудованного транспорта (автомобилями-контейнеровозами, прицепами и полуприцепами контейнеровозами). С помощью стандартных анкерных устройств контейнер-цистерна жестко крепиться за угловые фитинги к транспортному средству. 5. Прицеп-тяжеловоз ТСП 94161-0000010 – 1 шт.: Технические характеристики: Грузоподъемность: 26500 кг. Высота ССУ: 1450/1490 мм. Количество осей: 2 Подвеска: Зависимая рессорная Автошина: 10,00R20/ 8+1 Электрооборудование: 15pin и 2х7pin Дополнительно: ящик ЗИП, отбойные брусья, механические трапы с углом заезда 180, тракозацепы по всей длине площадки, выдвижные уширители платформы, подъёмник запасного колеса. 6. Прицеп-тяжеловоз ТСП 9417-0000030 – 2 шт.: Технические характеристики: Грузоподъемность: 31500 кг. Высота ССУ: 1450/1490 мм. Количество осей: 2 Подвеска: балансирный мост Автошина: 12,00R20/ 8+2 Электрооборудование: 15pin и 2х7pin Ящик ЗИП, фитинги для крепления контейнеров 8 шт., раздвижные коники Н=1800, Дополнительно: передний щит, дополнительный ящик на переднем щите, подъёмник запасного колеса. Оймяконский улус

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретаемая техника. 1. Седельный тягач Камаз 65225 - 2 ед.: Технические характеристики: Модель двигателя: Cummins ISLe-C375 (ЕВРО-4) Мощность: 375 л.с. Коробка передач: ZF16S Тип кабины: Рестайлинговая с одним спальным местом Колёсная формула: 6х6 Тип ошиновки: 2 Шины: 12.00R20 Высота ССУ: 1450/1490 мм. Нагрузка на ССУ: 22 т. П/о главной передачи: 5,11 МКБ, МОБ, РК Камаз-6522, КОМ с насосом, шины «Север», диаметр шкворня 2, Особенности комплектации: аэродинамический козырёк, рестайлинг, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ Переоборудование под перевозку опасного груза, установка устройства ограничения скорости, выхлоп вверх (вправо), утепление кабины, установка второго стеклопакета, отопитель «Планар», подогрев Дополнительно: на подачу и слив топлива, защитная сетка на передние фара и противотуманные фары, дополнительный бак 500л, фильтра очистки дизельного топлива Separ, подвеска кабины на амортизаторах. 2. Топливозаправщик на шасси Камаз 6х6 – 2 ед.: Технические характеристики: Модель двигателя: Cummins Коробка передач: ZF Номинальная вместимость цистерны: 16000 л. Насосная установка с приводом посредством карданной передачи от КОМ КПП или РК со счётчиком жидкости, утепление кабины, отопитель «Планар», подогрев Дополнительно: на подачу и слив топлива, защитная сетка на передние фара и противотуманные фары, фильтра очистки дизельного топлива Separ, подвеска кабины на амортизаторах. 3. Автосамосвал Камаз 43225-R4 – 1 ед. 4. Автоцистерна-контейнеровоз – 4 шт.: Технические характеристики: Объём: 13000 см3 Количество отсеков: 2 Габаритный размер контура фиксации контейнера соответствуют стандартам для 20-ти футовых контейнеров и могут перевозиться всеми видами специально оборудованного транспорта (автомобилями-контейнеровозами, прицепами и полуприцепами контейнеровозами). С помощью стандартных анкерных устройств контейнер-цистерна жестко крепиться за угловые фитинги к транспортному средству. 5. Прицеп-тяжеловоз ТСП 94161-0000010 – 1 шт.: Технические характеристики: Грузоподъемность: 26500 кг. Высота ССУ: 1450/1490 мм. Количество осей: 2 Подвеска: Зависимая рессорная Автошина: 10,00R20/ 8+1 Электрооборудование: 15pin и 2х7pin Дополнительно: ящик ЗИП, отбойные брусья, механические трапы с углом заезда 180, тракозацепы по всей длине площадки, выдвижные уширители платформы, подъёмник запасного колеса. 6. Прицеп-тяжеловоз ТСП 9417-0000030 – 2 шт.: Технические характеристики: Грузоподъемность: 31500 кг. Высота ССУ: 1450/1490 мм. Количество осей: 2 Подвеска: балансирный мост Автошина: 12,00R20/ 8+2 Электрооборудование: 15pin и 2х7pin Ящик ЗИП, фитинги для крепления контейнеров 8 шт., раздвижные коники Н=1800, Дополнительно: передний щит, дополнительный ящик на переднем щите, подъёмник запасного колеса.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

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    Условия

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1. Седельный тягач Камаз 65225 - 2 ед.: Технические характеристики: Модель двигателя: Cummins ISLe-C375 (ЕВРО-4) Мощность: 375 л.с. Коробка передач: ZF16S Тип кабины: Рестайлинговая с одним спальным местом Колёсная формула: 6х6 Тип ошиновки: 2 Шины: 12.00R20 Высота ССУ: 1450/1490 мм. Нагрузка на ССУ: 22 т. П/о главной передачи: 5,11 МКБ, МОБ, РК Камаз-6522, КОМ с насосом, шины «Север», диаметр шкворня 2, Особенности комплектации: аэродинамический козырёк, рестайлинг, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ Переоборудование под перевозку опасного груза, установка устройства ограничения скорости, выхлоп вверх (вправо), утепление кабины, установка второго стеклопакета, отопитель «Планар», подогрев Дополнительно: на подачу и слив топлива, защитная сетка на передние фара и противотуманные фары, дополнительный бак 500л, фильтра очистки дизельного топлива Separ, подвеска кабины на амортизаторах. 2. Топливозаправщик на шасси Камаз 6х6 – 2 ед.: Технические характеристики: Модель двигателя: Cummins Коробка передач: ZF Номинальная вместимость цистерны: 16000 л. Насосная установка с приводом посредством карданной передачи от КОМ КПП или РК со счётчиком жидкости, утепление кабины, отопитель «Планар», подогрев Дополнительно: на подачу и слив топлива, защитная сетка на передние фара и противотуманные фары, фильтра очистки дизельного топлива Separ, подвеска кабины на амортизаторах. 3. Автосамосвал Камаз 43225-R4 – 1 ед. 4. Автоцистерна-контейнеровоз – 4 шт.: Технические характеристики: Объём: 13000 см3 Количество отсеков: 2 Габаритный размер контура фиксации контейнера соответствуют стандартам для 20-ти футовых контейнеров и могут перевозиться всеми видами специально оборудованного транспорта (автомобилями-контейнеровозами, прицепами и полуприцепами контейнеровозами). С помощью стандартных анкерных устройств контейнер-цистерна жестко крепиться за угловые фитинги к транспортному средству. 5. Прицеп-тяжеловоз ТСП 94161-0000010 – 1 шт.: Технические характеристики: Грузоподъемность: 26500 кг. Высота ССУ: 1450/1490 мм. Количество осей: 2 Подвеска: Зависимая рессорная Автошина: 10,00R20/ 8+1 Электрооборудование: 15pin и 2х7pin Дополнительно: ящик ЗИП, отбойные брусья, механические трапы с углом заезда 180, тракозацепы по всей длине площадки, выдвижные уширители платформы, подъёмник запасного колеса. 6. Прицеп-тяжеловоз ТСП 9417-0000030 – 2 шт.: Технические характеристики: Грузоподъемность: 31500 кг. Высота ССУ: 1450/1490 мм. Количество осей: 2 Подвеска: балансирный мост Автошина: 12,00R20/ 8+2 Электрооборудование: 15pin и 2х7pin Ящик ЗИП, фитинги для крепления контейнеров 8 шт., раздвижные коники Н=1800, Дополнительно: передний щит, дополнительный ящик на переднем щите, подъёмник запасного колеса. Строго! Наличие дилерского сертификата завода изготовителя!

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    доставка до пос. Усть-Нера, Республика ЯкутияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Сарылах-Сурьма»
    Все закупки и тендеры «Сарылах-Сурьма»

    Адрес местонахождения

    678730, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус, п. Усть-Нера, ул. Полярная, 7

    Классификатор ОКПД2

    29.10.43.000

    Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов

    29.10.41.122

    Автосамосвалы с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т

    29.20.23.130

    Прицепы и полуприцепы тракторные

    Классификатор ОКВЭД2

    07.29.41

    Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобили-тягачи специальные"

    Кол-во: 12

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