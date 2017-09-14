Лот 1

Приобретаемая техника. 1. Седельный тягач Камаз 65225 - 2 ед.: Технические характеристики: Модель двигателя: Cummins ISLe-C375 (ЕВРО-4) Мощность: 375 л.с. Коробка передач: ZF16S Тип кабины: Рестайлинговая с одним спальным местом Колёсная формула: 6х6 Тип ошиновки: 2 Шины: 12.00R20 Высота ССУ: 1450/1490 мм. Нагрузка на ССУ: 22 т. П/о главной передачи: 5,11 МКБ, МОБ, РК Камаз-6522, КОМ с насосом, шины «Север», диаметр шкворня 2, Особенности комплектации: аэродинамический козырёк, рестайлинг, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ Переоборудование под перевозку опасного груза, установка устройства ограничения скорости, выхлоп вверх (вправо), утепление кабины, установка второго стеклопакета, отопитель «Планар», подогрев Дополнительно: на подачу и слив топлива, защитная сетка на передние фара и противотуманные фары, дополнительный бак 500л, фильтра очистки дизельного топлива Separ, подвеска кабины на амортизаторах. 2. Топливозаправщик на шасси Камаз 6х6 – 2 ед.: Технические характеристики: Модель двигателя: Cummins Коробка передач: ZF Номинальная вместимость цистерны: 16000 л. Насосная установка с приводом посредством карданной передачи от КОМ КПП или РК со счётчиком жидкости, утепление кабины, отопитель «Планар», подогрев Дополнительно: на подачу и слив топлива, защитная сетка на передние фара и противотуманные фары, фильтра очистки дизельного топлива Separ, подвеска кабины на амортизаторах. 3. Автосамосвал Камаз 43225-R4 – 1 ед. 4. Автоцистерна-контейнеровоз – 4 шт.: Технические характеристики: Объём: 13000 см3 Количество отсеков: 2 Габаритный размер контура фиксации контейнера соответствуют стандартам для 20-ти футовых контейнеров и могут перевозиться всеми видами специально оборудованного транспорта (автомобилями-контейнеровозами, прицепами и полуприцепами контейнеровозами). С помощью стандартных анкерных устройств контейнер-цистерна жестко крепиться за угловые фитинги к транспортному средству. 5. Прицеп-тяжеловоз ТСП 94161-0000010 – 1 шт.: Технические характеристики: Грузоподъемность: 26500 кг. Высота ССУ: 1450/1490 мм. Количество осей: 2 Подвеска: Зависимая рессорная Автошина: 10,00R20/ 8+1 Электрооборудование: 15pin и 2х7pin Дополнительно: ящик ЗИП, отбойные брусья, механические трапы с углом заезда 180, тракозацепы по всей длине площадки, выдвижные уширители платформы, подъёмник запасного колеса. 6. Прицеп-тяжеловоз ТСП 9417-0000030 – 2 шт.: Технические характеристики: Грузоподъемность: 31500 кг. Высота ССУ: 1450/1490 мм. Количество осей: 2 Подвеска: балансирный мост Автошина: 12,00R20/ 8+2 Электрооборудование: 15pin и 2х7pin Ящик ЗИП, фитинги для крепления контейнеров 8 шт., раздвижные коники Н=1800, Дополнительно: передний щит, дополнительный ящик на переднем щите, подъёмник запасного колеса.