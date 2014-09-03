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    Главная / Торги / Поставка Материалов марки Loctite, ф.Henkel

    Поставка Материалов марки Loctite, ф.Henkel

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2014 17:0003.09.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408794Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Материалов марки Loctite, ф.HenkelСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408794

    Уникальный номер закупки

    13

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Материалов марки Loctite, ф.Henkel

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.08.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество РЭП Холдинг
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Юридический адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ

    Почтовый адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ

    Контактный телефон

    +7 812 448-22-09 доб. 3048

    Факс

    +7 812 412-64-84

    Адрес электронной почты

    d.vedernikova@reph.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ведерникова Дарья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Материалов марки Loctite, ф.Henkel

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2014 17:00 GMT +303.09.2014 17:0003.09.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408794Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Материалов марки Loctite, ф.HenkelСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2014 17:0003.09.2014 17:0003.09.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408794Дата и время вскрытия заявок Поставка Материалов марки Loctite, ф.HenkelСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    10.10.2014 17:0010.10.2014 17:0010.10.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408794Подведение итогов не позднее Поставка Материалов марки Loctite, ф.HenkelСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.201410.10.2014 17:0010.10.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408794Подведение итогов не позднее Поставка Материалов марки Loctite, ф.HenkelСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Материалов марки Loctite, ф.Henkel

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям Конкурсной документации по данной процедуре.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям Конкурсной документации по данной процедуре.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям Конкурсной документации по данной процедуре.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РЭПХ
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Конкурсная документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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