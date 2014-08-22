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Номер извещения
31401430066
Уникальный номер закупки
137
Наименование закупки
на поставку терминалов сбора данных для ОАО «МАШ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
14.08.2014 16:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 926 244-96-82
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Паштала Дмитрий Алексеевич,Pashtala@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
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Заключение договора на поставку терминалов сбора данных для ОАО «МАШ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.08.2014 11:00 GMT +322.08.2014 11:0022.08.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401430066Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку терминалов сбора данных для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Дата и время вскрытия заявок
22.08.2014 11:0022.08.2014 11:0022.08.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401430066Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку терминалов сбора данных для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.09.201402.09.2014 11:0002.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401430066Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку терминалов сбора данных для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку терминалов сбора данных для ОАО «МАШ»
Начальная цена
5 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
135 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 141400 Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево, склад ОАО «МАШ» №2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Отсутствуют
51.64
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 135
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