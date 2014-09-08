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    Главная / Торги / на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Хабаровский край)

    на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Хабаровский край)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2014 09:0008.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408793Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Хабаровский край)Административные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408793

    Уникальный номер закупки

    205 -А-ВВ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Хабаровский край)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.08.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Приложение №3 Проект договора по лоту №1

    Приложение №3 Проект договора по лоту №2

    аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    a.zvarin@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зварин Антон Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Хабаровский край)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2014 09:00 GMT +308.09.2014 09:0008.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408793Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Хабаровский край)Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.09.2014 09:0010.09.2014 09:0010.09.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408793Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Хабаровский край)Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    16.09.2014 09:0016.09.2014 09:0016.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП408793Дата и время проведения на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Хабаровский край)Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    22.09.2014 09:5522.09.2014 09:5522.09.2014 09:55Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408793Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Хабаровский край)Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.201422.09.2014 09:5522.09.2014 09:55Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408793Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Хабаровский край)Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Хабаровский край)

    Начальная цена

    393,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    75 486,72 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    75 486,72

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    192,00 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хабаровский край, Партизанский район, г. Бикин, ул. Подгорная, в районе 220-221 км автомобильной дороги Хабаровск-Владивосток, Бикинская КЭЧ, в/г 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложением № 3 аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Хабаровский край)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2014 09:00 GMT +308.09.2014 09:0008.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408793Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Хабаровский край)Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.09.2014 09:0010.09.2014 09:0010.09.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408793Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Хабаровский край)Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    16.09.2014 09:0016.09.2014 09:0016.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП408793Дата и время проведения на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Хабаровский край)Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2014 09:0017.09.2014 09:0017.09.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408793Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Хабаровский край)Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.201417.09.2014 09:0017.09.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408793Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Хабаровский край)Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Хабаровский край)

    Начальная цена

    63,07

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    6 250,23 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    99,1 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Ангарский, д. 1, пом. 1001Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложением № 3 аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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