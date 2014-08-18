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    Главная / Торги / Проведение Редукциона на поставку титановых слитков из сплава 3М для ООО "УМЗ"

    Проведение Редукциона на поставку титановых слитков из сплава 3М для ООО "УМЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2014 13:0018.08.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408787Дата и время окончания срока приема заявок Титановые слитки из сплава 3М, от ф 600 до ф 650 мм, L не менее 1000 мм., 3 тнЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408787

    Уникальный номер закупки

    52

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение Редукциона на поставку титановых слитков из сплава 3М для ООО "УМЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.08.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 343 221-72-23

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    nazipova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Назипова Нэля Маратовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Металлы цветные прочие

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Титановые слитки из сплава 3М, от ф 600 до ф 650 мм, L не менее 1000 мм., 3 тн

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201431.08.2014 14:0031.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408787Подведение итогов не позднее Титановые слитки из сплава 3М, от ф 600 до ф 650 мм, L не менее 1000 мм., 3 тнЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Титановые слитки из сплава 3М, от ф 600 до ф 650 мм, L не менее 1000 мм., 3 тн

    Начальная цена

    700 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3 тн.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара автотранспортом осуществляется Покупателем на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Все расходы по доставке включены в стоимость товара. Оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.45

    Производство прочих цветных металлов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Титановые слитки из сплава 3М, от ф 600 до ф 650 мм"

    Кол-во: 3

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