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    Главная / Торги / на поставку запасных частей к светосигнальному оборудованию ВПП для ОАО «МАШ»

    на поставку запасных частей к светосигнальному оборудованию ВПП для ОАО «МАШ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2014 14:0027.08.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401428035Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку запасных частей к светосигнальному оборудованию производства компании "Транскон"141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401428035

    Уникальный номер закупки

    131

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на поставку запасных частей к светосигнальному оборудованию ВПП для ОАО «МАШ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.08.2014 11:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Докуиентация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-65-51

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Юрьев Владимир Львович,Yuriev_vl@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое осветительное

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку запасных частей к светосигнальному оборудованию производства компании "Транскон"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2014 14:00 GMT +327.08.2014 14:0027.08.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401428035Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку запасных частей к светосигнальному оборудованию производства компании "Транскон"141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Дата и время вскрытия заявок

    27.08.2014 14:0027.08.2014 14:0027.08.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401428035Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку запасных частей к светосигнальному оборудованию производства компании "Транскон"141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.201409.09.2014 11:0009.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401428035Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку запасных частей к светосигнальному оборудованию производства компании "Транскон"141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку запасных частей к светосигнальному оборудованию производства компании "Транскон"

    Начальная цена

    6 268 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    958 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская обл., г. Химки, аэропорт «Шереметьево», склад № 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    31.50

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "запасные части к светосигнальному оборудованию"

    Кол-во: 958

    Лот 2

    Заключение договора на поставку запасных частей к светосигнальному оборудованию производства компании "Сименс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2014 14:00 GMT +327.08.2014 14:0027.08.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401428035Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку запасных частей к светосигнальному оборудованию производства компании "Сименс"141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Дата и время вскрытия заявок

    27.08.2014 14:0027.08.2014 14:0027.08.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401428035Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку запасных частей к светосигнальному оборудованию производства компании "Сименс"141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.201409.09.2014 11:0009.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401428035Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку запасных частей к светосигнальному оборудованию производства компании "Сименс"141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку запасных частей к светосигнальному оборудованию производства компании "Сименс"

    Начальная цена

    732 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    457 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская обл., г. Химки, аэропорт «Шереметьево», склад № 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    31.50

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "запасные части к светосигнальному оборудованию"

    Кол-во: 457

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