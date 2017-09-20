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    Главная / Торги / Закупка необрезной доски, рудстойки для нужд ОАО "Сарылах-Сурьма"

    Закупка необрезной доски, рудстойки для нужд ОАО "Сарылах-Сурьма"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2017 10:0020.09.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП709736Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пиломатериалов: 1. Доска необрезная, сосна 70мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 1860м3) 2. Доска необрезная, сосна 40мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 321м3) 3. Рудничная стойка диаметр 250мм, длина 2900мм, . (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 276м3). 4. Оплата по договору, 50% предоплата, 50% по факту отправки контейнера Срок поставки в течении 1,5 месяца, самовывоз 20-ф контейнерами от поставщика г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП709736

    Уникальный номер закупки

    2

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка необрезной доски, рудстойки для нужд ОАО "Сарылах-Сурьма"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.09.2017 11:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Карточка предприятия

    Потребность

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРЫЛАХ-СУРЬМА
    Все закупки и тендеры «Сарылах-Сурьма»

    Юридический адрес

    678730, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус, п. Усть-Нера, ул. Полярная, 7

    Почтовый адрес

    678730, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус, п. Усть-Нера, ул. Полярная, 7

    Контактный телефон

    +7 985 116-08-84

    Факс

    +7 985 116-08-84

    Адрес электронной почты

    alaushkin@geopromining.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Лаушкин Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пиломатериалов: 1. Доска необрезная, сосна 70мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 1860м3) 2. Доска необрезная, сосна 40мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 321м3) 3. Рудничная стойка диаметр 250мм, длина 2900мм, . (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 276м3). 4. Оплата по договору, 50% предоплата, 50% по факту отправки контейнера Срок поставки в течении 1,5 месяца, самовывоз 20-ф контейнерами от поставщика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.09.2017 10:00 GMT +320.09.2017 10:0020.09.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП709736Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пиломатериалов: 1. Доска необрезная, сосна 70мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 1860м3) 2. Доска необрезная, сосна 40мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 321м3) 3. Рудничная стойка диаметр 250мм, длина 2900мм, . (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 276м3). 4. Оплата по договору, 50% предоплата, 50% по факту отправки контейнера Срок поставки в течении 1,5 месяца, самовывоз 20-ф контейнерами от поставщика г.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    20.09.2017 10:0020.09.2017 10:0020.09.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП709736Дата и время вскрытия заявок Поставка пиломатериалов: 1. Доска необрезная, сосна 70мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 1860м3) 2. Доска необрезная, сосна 40мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 321м3) 3. Рудничная стойка диаметр 250мм, длина 2900мм, . (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 276м3). 4. Оплата по договору, 50% предоплата, 50% по факту отправки контейнера Срок поставки в течении 1,5 месяца, самовывоз 20-ф контейнерами от поставщика г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.09.2017 10:0021.09.2017 10:0021.09.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП709736Подведение итогов не позднее Поставка пиломатериалов: 1. Доска необрезная, сосна 70мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 1860м3) 2. Доска необрезная, сосна 40мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 321м3) 3. Рудничная стойка диаметр 250мм, длина 2900мм, . (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 276м3). 4. Оплата по договору, 50% предоплата, 50% по факту отправки контейнера Срок поставки в течении 1,5 месяца, самовывоз 20-ф контейнерами от поставщика г.Москва

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    21.09.201721.09.2017 10:0021.09.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП709736Подведение итогов не позднее Поставка пиломатериалов: 1. Доска необрезная, сосна 70мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 1860м3) 2. Доска необрезная, сосна 40мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 321м3) 3. Рудничная стойка диаметр 250мм, длина 2900мм, . (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 276м3). 4. Оплата по договору, 50% предоплата, 50% по факту отправки контейнера Срок поставки в течении 1,5 месяца, самовывоз 20-ф контейнерами от поставщика г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пиломатериалов: 1. Доска необрезная, сосна 70мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 1860м3) 2. Доска необрезная, сосна 40мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 321м3) 3. Рудничная стойка диаметр 250мм, длина 2900мм, . (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 276м3). 4. Оплата по договору, 50% предоплата, 50% по факту отправки контейнера Срок поставки в течении 1,5 месяца, самовывоз 20-ф контейнерами от поставщика

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1. Доска необрезная, сосна 70мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 1860м3) 2. Доска необрезная, сосна 40мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 321м3) 3. Рудничная стойка диаметр 250мм, длина 2900мм, . (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 276м3).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки в течении 1,5 месяца, самовывоз 20-ф контейнерами от поставщикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по договору, 50% предоплата, 50% по факту отправки контейнера
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Сарылах-Сурьма»
    Все закупки и тендеры «Сарылах-Сурьма»

    Адрес местонахождения

    678730, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус, п. Усть-Нера, ул. Полярная, 7

    Классификатор ОКПД2

    02.20.11.111

    Бревна сосновые для распиловки и строгания

    02.20.11.121

    Бревна сосновые для лущения

    Классификатор ОКВЭД2

    07.29.41

    Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)

    Документация лота

    Карточка предприятия

    14.09.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка пиломатериалов. "

    Кол-во: 2500

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