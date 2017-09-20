Закупка необрезной доски, рудстойки для нужд ОАО "Сарылах-Сурьма"

Лот 1

Поставка пиломатериалов: 1. Доска необрезная, сосна 70мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 1860м3) 2. Доска необрезная, сосна 40мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 321м3) 3. Рудничная стойка диаметр 250мм, длина 2900мм, . (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 276м3). 4. Оплата по договору, 50% предоплата, 50% по факту отправки контейнера Срок поставки в течении 1,5 месяца, самовывоз 20-ф контейнерами от поставщика