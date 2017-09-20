www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП709736
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Закупка необрезной доски, рудстойки для нужд ОАО "Сарылах-Сурьма"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2017 11:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678730, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус, п. Усть-Нера, ул. Полярная, 7
Почтовый адрес
678730, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус, п. Усть-Нера, ул. Полярная, 7
Контактный телефон
+7 985 116-08-84
Факс
+7 985 116-08-84
Адрес электронной почты
alaushkin@geopromining.com
Ф.И.О. контактного лица
Лаушкин Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пиломатериалов: 1. Доска необрезная, сосна 70мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 1860м3) 2. Доска необрезная, сосна 40мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 321м3) 3. Рудничная стойка диаметр 250мм, длина 2900мм, . (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 276м3). 4. Оплата по договору, 50% предоплата, 50% по факту отправки контейнера Срок поставки в течении 1,5 месяца, самовывоз 20-ф контейнерами от поставщика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.09.2017 10:00 GMT +320.09.2017 10:0020.09.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП709736Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пиломатериалов: 1. Доска необрезная, сосна 70мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 1860м3) 2. Доска необрезная, сосна 40мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 321м3) 3. Рудничная стойка диаметр 250мм, длина 2900мм, . (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 276м3). 4. Оплата по договору, 50% предоплата, 50% по факту отправки контейнера Срок поставки в течении 1,5 месяца, самовывоз 20-ф контейнерами от поставщика г.Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.09.2017 10:0020.09.2017 10:0020.09.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП709736Дата и время вскрытия заявок Поставка пиломатериалов: 1. Доска необрезная, сосна 70мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 1860м3) 2. Доска необрезная, сосна 40мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 321м3) 3. Рудничная стойка диаметр 250мм, длина 2900мм, . (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 276м3). 4. Оплата по договору, 50% предоплата, 50% по факту отправки контейнера Срок поставки в течении 1,5 месяца, самовывоз 20-ф контейнерами от поставщика г.Москва
Подведение итогов не позднее
21.09.2017 10:0021.09.2017 10:0021.09.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП709736Подведение итогов не позднее Поставка пиломатериалов: 1. Доска необрезная, сосна 70мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 1860м3) 2. Доска необрезная, сосна 40мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 321м3) 3. Рудничная стойка диаметр 250мм, длина 2900мм, . (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 276м3). 4. Оплата по договору, 50% предоплата, 50% по факту отправки контейнера Срок поставки в течении 1,5 месяца, самовывоз 20-ф контейнерами от поставщика г.Москва
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
21.09.201721.09.2017 10:0021.09.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП709736Подведение итогов не позднее Поставка пиломатериалов: 1. Доска необрезная, сосна 70мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 1860м3) 2. Доска необрезная, сосна 40мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 321м3) 3. Рудничная стойка диаметр 250мм, длина 2900мм, . (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 276м3). 4. Оплата по договору, 50% предоплата, 50% по факту отправки контейнера Срок поставки в течении 1,5 месяца, самовывоз 20-ф контейнерами от поставщика г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пиломатериалов: 1. Доска необрезная, сосна 70мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 1860м3) 2. Доска необрезная, сосна 40мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 321м3) 3. Рудничная стойка диаметр 250мм, длина 2900мм, . (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 276м3). 4. Оплата по договору, 50% предоплата, 50% по факту отправки контейнера Срок поставки в течении 1,5 месяца, самовывоз 20-ф контейнерами от поставщика
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1. Доска необрезная, сосна 70мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 1860м3) 2. Доска необрезная, сосна 40мм., длина 6 000 мм., ширина пластины не менее 300мм. (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 321м3) 3. Рудничная стойка диаметр 250мм, длина 2900мм, . (сорт. Гост 8486-86, гост 24454-80 276м3).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Срок поставки в течении 1,5 месяца, самовывоз 20-ф контейнерами от поставщикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Сарылах-Сурьма»
Все закупки и тендеры «Сарылах-Сурьма»
Адрес местонахождения
678730, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус, п. Усть-Нера, ул. Полярная, 7
02.20.11.111
02.20.11.121
07.29.41
Документация лота
Кол-во: 2500