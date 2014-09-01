Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка греющего кабеля для ОАО "Хабаровский НПЗ"

    Поставка греющего кабеля для ОАО "Хабаровский НПЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2014 18:0001.09.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408736Дата и время окончания срока приема заявок Поставка греющего кабеля для ОАО "Хабаровский НПЗ"МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408736

    Уникальный номер закупки

    102-Т-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка греющего кабеля для ОАО "Хабаровский НПЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.08.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 2.1 Расчет стоимости

    Извещение о проведени тендера

    Тендерная документация

    Заказная спецификация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Форма 3.1 Приложение к ТП

    Изменения в извещении

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Независимая нефтегазовая компания
    Все закупки и тендеры ННК

    Юридический адрес

    123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1

    Почтовый адрес

    123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1

    Контактный телефон

    +7 495 223-86-99 доб. 7616

    Факс

    +7 495 223-86-99

    Адрес электронной почты

    Marina.Ivlieva@ipc-oil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивлиева Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Кабели и арматура кабельная

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка греющего кабеля для ОАО "Хабаровский НПЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2014 18:00 GMT +301.09.2014 18:0001.09.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408736Дата и время окончания срока приема заявок Поставка греющего кабеля для ОАО "Хабаровский НПЗ"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2014 18:00GMT +301.09.2014 18:0001.09.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408736Дата и время вскрытия заявок Поставка греющего кабеля для ОАО "Хабаровский НПЗ"Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.09.201412.09.2014 18:0012.09.2014 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408736Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка греющего кабеля для ОАО "Хабаровский НПЗ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.10.2014 18:0017.10.2014 18:0017.10.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408736Подведение итогов не позднее Поставка греющего кабеля для ОАО "Хабаровский НПЗ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.10.201417.10.2014 18:0017.10.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408736Подведение итогов не позднее Поставка греющего кабеля для ОАО "Хабаровский НПЗ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка греющего кабеля для ОАО "Хабаровский НПЗ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ННК
    Все закупки и тендеры ННК

    Адрес местонахождения

    123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    31.3

    Производство изолированных проводов и кабелей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Греющий кабель и комплектующие"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Запрос предложений № ГП237024
    Проведение технического обследования и экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений ПАО «Коршуновский ГОК» в 2022 г.
    Проведение технического обследования и экспертизы промышленной безопасности зданий и...
    593139
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211077959
    МИ №16582/МИ - Химические материалы для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС (222P100983)
    МИ №16582/МИ - Химические материалы для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС (222P100983)
    593156
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 916 402
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Малая закупка (Аэрофлот) № ГП237020
    Экран защитный пластиковый МС ЕЛАТ для лица
    Экран защитный пластиковый МС ЕЛАТ для лица
    593151
    Закупки корпоративных заказчиков
    Малая закупка (Аэрофлот)
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Запрос предложений № ГП237012
    Приобретение «ДВС ЯМЗ-238М2-1000186»
    Приобретение «ДВС ЯМЗ-238М2-1000186»
    593140
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП237019
    Металлопродукция, отводы, канаты стальные для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 39523
    Металлопродукция, отводы, канаты стальные для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 39523
    593155
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014153
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973)) для нужд АО «СТНГ»
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в...
    593110
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    СК РУСВЕЛДИНГ
    Попозиционная № ГП237017
    Грозоразрядники (Разрядник разделительный взрывозащищенный)
    Грозоразрядники (Разрядник разделительный взрывозащищенный)
    593144
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
    Конкурентный отбор № 32211077822
    Поставка аэрозоля защитного
    Поставка аэрозоля защитного
    593113
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    410 256
    Лоты:
    1
    Регион:
    Алтайский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить