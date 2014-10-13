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Номер извещения
ГП408441
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи на объект Имущества - Рыбоперерабатывающий комплекс «Икрянинский рыбозавод»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
13.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
Контактный телефон
+7 495 719-51-29
Факс
--
Адрес электронной почты
A.Tcherkasov@gts.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черкасов Алексей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Право заключения договора купли-продажи на объект Имущества - Рыбоперерабатывающий комплекс «Икрянинский рыбозавод»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.10.2014 16:00 GMT +313.10.2014 16:0013.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408441Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи на объект Имущества - Рыбоперерабатывающий комплекс «Икрянинский рыбозавод»Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.10.2014 18:0014.10.2014 18:0014.10.2014 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408441Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи на объект Имущества - Рыбоперерабатывающий комплекс «Икрянинский рыбозавод»Москва
Дата и время проведения
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП408441Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи на объект Имущества - Рыбоперерабатывающий комплекс «Икрянинский рыбозавод»Москва
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408441Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи на объект Имущества - Рыбоперерабатывающий комплекс «Икрянинский рыбозавод»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи на объект Имущества - Рыбоперерабатывающий комплекс «Икрянинский рыбозавод»
Начальная цена
155 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 750 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
Отсутствуют
70.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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