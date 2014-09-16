Лот 1

Недвижимое имущество.Право на заключение договоров на передачу имущественных прав земельных участков сельскохозяйственного назначения под дачное строительство и пчеловодство Московская область, Солнечногорский район, дер. Бережки.Земельные участки общей площадью - 17,03 Га выставлены одним лотом, включая дачное некоммерческое партнерство (ДНП): 27 земельных участков в собственности Фонда - 5,96 Га 3 земельных участка в сособственности физических лиц - 0,66 Га 3 земельных участка в собственности ДНП - 1,53 Га 3 участка на правах аренды - 8,88 Га