www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП408567
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Право на заключение договоров на передачу имущественных прав земельных участков сельскохозяйственного назначения Московская область, Солнечногорский район, дер. Бережки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
18.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Почтовый адрес
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Контактный телефон
+7 495 719-31-14
Факс
+7 495 719-80-18
Адрес электронной почты
a.yakimov@gpi.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Якимов Александр Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Недвижимое имущество.Право на заключение договоров на передачу имущественных прав земельных участков сельскохозяйственного назначения под дачное строительство и пчеловодство Московская область, Солнечногорский район, дер. Бережки.Земельные участки общей площадью - 17,03 Га выставлены одним лотом, включая дачное некоммерческое партнерство (ДНП): 27 земельных участков в собственности Фонда - 5,96 Га 3 земельных участка в сособственности физических лиц - 0,66 Га 3 земельных участка в собственности ДНП - 1,53 Га 3 участка на правах аренды - 8,88 Га
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2014 10:00 GMT +316.09.2014 10:0016.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408567Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество.Право на заключение договоров на передачу имущественных прав земельных участков сельскохозяйственного назначения под дачное строительство и пчеловодство Московская область, Солнечногорский район, дер. Бережки.Земельные участки общей площадью - 17,03 Га выставлены одним лотом, включая дачное некоммерческое партнерство (ДНП): 27 земельных участков в собственности Фонда - 5,96 Га 3 земельных участка в сособственности физических лиц - 0,66 Га 3 земельных участка в собственности ДНП - 1,53 Га 3 участка на правах аренды - 8,88 ГаМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.09.2014 18:0017.09.2014 18:0017.09.2014 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408567Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество.Право на заключение договоров на передачу имущественных прав земельных участков сельскохозяйственного назначения под дачное строительство и пчеловодство Московская область, Солнечногорский район, дер. Бережки.Земельные участки общей площадью - 17,03 Га выставлены одним лотом, включая дачное некоммерческое партнерство (ДНП): 27 земельных участков в собственности Фонда - 5,96 Га 3 земельных участка в сособственности физических лиц - 0,66 Га 3 земельных участка в собственности ДНП - 1,53 Га 3 участка на правах аренды - 8,88 ГаМосква
Дата и время проведения
19.09.2014 10:0019.09.2014 10:0019.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП408567Дата и время проведения Недвижимое имущество.Право на заключение договоров на передачу имущественных прав земельных участков сельскохозяйственного назначения под дачное строительство и пчеловодство Московская область, Солнечногорский район, дер. Бережки.Земельные участки общей площадью - 17,03 Га выставлены одним лотом, включая дачное некоммерческое партнерство (ДНП): 27 земельных участков в собственности Фонда - 5,96 Га 3 земельных участка в сособственности физических лиц - 0,66 Га 3 земельных участка в собственности ДНП - 1,53 Га 3 участка на правах аренды - 8,88 ГаМосква
Подведение итогов не позднее
19.09.2014 17:0019.09.2014 17:0019.09.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408567Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество.Право на заключение договоров на передачу имущественных прав земельных участков сельскохозяйственного назначения под дачное строительство и пчеловодство Московская область, Солнечногорский район, дер. Бережки.Земельные участки общей площадью - 17,03 Га выставлены одним лотом, включая дачное некоммерческое партнерство (ДНП): 27 земельных участков в собственности Фонда - 5,96 Га 3 земельных участка в сособственности физических лиц - 0,66 Га 3 земельных участка в собственности ДНП - 1,53 Га 3 участка на правах аренды - 8,88 ГаМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.09.201419.09.2014 17:0019.09.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408567Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество.Право на заключение договоров на передачу имущественных прав земельных участков сельскохозяйственного назначения под дачное строительство и пчеловодство Московская область, Солнечногорский район, дер. Бережки.Земельные участки общей площадью - 17,03 Га выставлены одним лотом, включая дачное некоммерческое партнерство (ДНП): 27 земельных участков в собственности Фонда - 5,96 Га 3 земельных участка в сособственности физических лиц - 0,66 Га 3 земельных участка в собственности ДНП - 1,53 Га 3 участка на правах аренды - 8,88 ГаМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество.Право на заключение договоров на передачу имущественных прав земельных участков сельскохозяйственного назначения под дачное строительство и пчеловодство Московская область, Солнечногорский район, дер. Бережки.Земельные участки общей площадью - 17,03 Га выставлены одним лотом, включая дачное некоммерческое партнерство (ДНП): 27 земельных участков в собственности Фонда - 5,96 Га 3 земельных участка в сособственности физических лиц - 0,66 Га 3 земельных участка в собственности ДНП - 1,53 Га 3 участка на правах аренды - 8,88 Га
Начальная цена
90 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 000 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно договора купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно договора купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Фонд Газпромипотека
Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
70.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.