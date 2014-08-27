"Известь не гашенная кальциевая 2-го сорта в МКР по 500-700 кг"

Лот 1

Известь не гашенная кальциевая 2-го сорта в МКР по 500-700 кгхарактеристики товара (химический состав), потребительские свойства, ГОСТ, ТУСаO+MgO активн. не менее 85% MgO не более 6% SiO2 не более 2,0%: S не более 0,08% P не более 0,1%Потери при прокаливании не более 9%