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Номер извещения
ГП408438
Уникальный номер закупки
3/14
Наименование закупки
Известь не гашенная кальциевая 2-го сорта в МКР по 500-700 кг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-81-96 доб. 717179213142982
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Olga.Gavrilova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилова Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Известь не гашенная кальциевая 2-го сорта в МКР по 500-700 кгхарактеристики товара (химический состав), потребительские свойства, ГОСТ, ТУСаO+MgO активн. не менее 85% MgO не более 6% SiO2 не более 2,0%: S не более 0,08% P не более 0,1%Потери при прокаливании не более 9%
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2014 09:00 GMT +327.08.2014 09:0027.08.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408438Дата и время окончания срока приема заявок Известь не гашенная кальциевая 2-го сорта в МКР по 500-700 кгхарактеристики товара (химический состав), потребительские свойства, ГОСТ, ТУСаO+MgO активн. не менее 85% MgO не более 6% SiO2 не более 2,0%: S не более 0,08% P не более 0,1%Потери при прокаливании не более 9%Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2014 09:0027.08.2014 09:0027.08.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408438Дата и время вскрытия заявок Известь не гашенная кальциевая 2-го сорта в МКР по 500-700 кгхарактеристики товара (химический состав), потребительские свойства, ГОСТ, ТУСаO+MgO активн. не менее 85% MgO не более 6% SiO2 не более 2,0%: S не более 0,08% P не более 0,1%Потери при прокаливании не более 9%Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
29.08.2014 09:0029.08.2014 09:0029.08.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408438Подведение итогов не позднее Известь не гашенная кальциевая 2-го сорта в МКР по 500-700 кгхарактеристики товара (химический состав), потребительские свойства, ГОСТ, ТУСаO+MgO активн. не менее 85% MgO не более 6% SiO2 не более 2,0%: S не более 0,08% P не более 0,1%Потери при прокаливании не более 9%Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.08.201429.08.2014 09:0029.08.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408438Подведение итогов не позднее Известь не гашенная кальциевая 2-го сорта в МКР по 500-700 кгхарактеристики товара (химический состав), потребительские свойства, ГОСТ, ТУСаO+MgO активн. не менее 85% MgO не более 6% SiO2 не более 2,0%: S не более 0,08% P не более 0,1%Потери при прокаливании не более 9%Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Известь не гашенная кальциевая 2-го сорта в МКР по 500-700 кгхарактеристики товара (химический состав), потребительские свойства, ГОСТ, ТУСаO+MgO активн. не менее 85% MgO не более 6% SiO2 не более 2,0%: S не более 0,08% P не более 0,1%Потери при прокаливании не более 9%
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2000 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650 Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
26.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2000
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