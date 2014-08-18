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Номер извещения
ГП408436
Уникальный номер закупки
13
Наименование закупки
запрос предложений на поставку поковок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
13.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
prudova@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прудова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на поставку поковок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2014 12:00 GMT +318.08.2014 12:0018.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408436Дата и время окончания срока приема заявок запрос предложений на поставку поковокБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2014 12:0018.08.2014 12:0018.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408436Дата и время вскрытия заявок запрос предложений на поставку поковокБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку поковок
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1000
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
доставка на склад КриогенмашРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
29.51
Документация лота
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