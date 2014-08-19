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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку огнеупорных изделий

    Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку огнеупорных изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2014 09:0019.08.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408439Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку огнеупорных изделийСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408439

    Уникальный номер закупки

    55

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку огнеупорных изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.08.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку огнеупорных изделий

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2144

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    Mariya.Shumnova1@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шумнова Мария Антоновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Изделия огнеупорные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку огнеупорных изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2014 09:00 GMT +319.08.2014 09:0019.08.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408439Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку огнеупорных изделийСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.08.2014 09:0019.08.2014 09:0019.08.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408439Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку огнеупорных изделийСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.201419.08.2014 09:3019.08.2014 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408439Подведение итогов не позднее Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку огнеупорных изделийСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку огнеупорных изделий

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    26.26

    Производство огнеупоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубка ШСП-32 №3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Центровая трубка ШС-28-32 С8 Н=250(300)мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Центровая трубка ШС-28-32 С9 Н=250(300)мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 4"

    "Центровая трубка ШС-28-32 С7 Н=250(300)мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Трубка ШС-28 С69х300"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Трубка ШС-28 С84х300"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Кирпич ковшевой ШКУ-32 №2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Кирпич ковшевой ШКУ-32 №4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Кирпич ковшевой ШКУ-32 №10"

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "Кирпич ковшевой ШКУ-32 №11"

    Кол-во: 18

    "Позиция 11"

    "Кирпич ковшевой ШКУ-32 №14"

    Кол-во: 12

    "Позиция 12"

    "Кирпич ковшевой ШКУ-32 №39"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Воронка ШС-28-32 С1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "Воронка ШС-32-32 С2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Воронка ШС-32-28 С3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Воронка ШС-32-28 С4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Кирпич печной ХП-5№1"

    Кол-во: 13

    "Позиция 18"

    "Кирпич печной ХП-5№9"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Кирпич печной П-91№1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 20"

    "Кирпич печной п-91№15"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Кирпич сводовый ПХСУ-2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Кирпич сводовый ПХСУ-11"

    Кол-во: 15

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