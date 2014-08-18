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    Главная / Торги / Закупка листового металлопроката

    Закупка листового металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2014 13:0018.08.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408435Дата и время окончания срока приема заявок Лист горячекатаныйМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408435

    Уникальный номер закупки

    82

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка листового металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.08.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Лист горячекатаный

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2014 13:00 GMT +318.08.2014 13:0018.08.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408435Дата и время окончания срока приема заявок Лист горячекатаныйМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    18.08.2014 13:0018.08.2014 13:0018.08.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408435Дата и время вскрытия заявок Лист горячекатаныйМосква

    Подведение итогов не позднее

    19.08.2014 23:5919.08.2014 23:5919.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408435Подведение итогов не позднее Лист горячекатаныйМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.201419.08.2014 23:5919.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408435Подведение итогов не позднее Лист горячекатаныйМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лист горячекатаный

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Продукция должна быть произведена не ранее 2014 года. Срок поставки продукции август 2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 15 календарных дней с момента поставки продукцииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения Заказчика - г. Москва и Московская область
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист г/к 8х2000х6000мм"

    Кол-во: 80000

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