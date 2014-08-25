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Номер извещения
31401435436
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Поставка электротехнической продукции.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.08.2014 09:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300012, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Тимирязева, д. 99в
Почтовый адрес
300012, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Тимирязева, д. 99в
Контактный телефон
+7 495 739-73-33 доб. 4375
Факс
+7 4872 25-44-44
Адрес электронной почты
Molchanov_SP@quadra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Сергей Петрович
Место рассмотрения предложений
Московская обл., Рублево - Успенское шоссе, с. Усово, стр.100, кор. Д
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электротехнической продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2014 23:59 GMT +325.08.2014 23:5925.08.2014 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401435436Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнической продукцииМосковская обл., Рублево - Успенское шоссе, с. Усово, стр.100, кор. Д
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2014 23:5925.08.2014 23:5925.08.2014 23:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401435436Дата и время вскрытия заявок Поставка электротехнической продукцииМосковская обл., Рублево - Успенское шоссе, с. Усово, стр.100, кор. Д
Подведение итогов не позднее
08.09.2014 17:0008.09.2014 17:0008.09.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401435436Подведение итогов не позднее Поставка электротехнической продукцииМосковская обл., Рублево - Успенское шоссе, с. Усово, стр.100, кор. Д
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротехнической продукции
Начальная цена
1 054 802,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
8973
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Курск, Проспект Ленинского Комсомола, д. 20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Квадра»
Все закупки и тендеры ПАО «Квадра»
Адрес местонахождения
300012, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Тимирязева, д. 99в
Отсутствуют
E
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8973
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