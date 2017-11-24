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Номер извещения
ГП709328
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества- квартиры, общей площадью 34,4 кв. м., расположенной по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Гагарина, д. 9, кв. 8. Собственник: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
06.09.2017 17:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
Контактный телефон
+7 3812 97-24-33 доб. 4086
Факс
+7 495 983-18-81
Адрес электронной почты
Natalia.Turkova@siberia.gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Туркова Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
г.Омск
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Право заключения договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Гагарина, д. 9, кв. 8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.11.2017 16:00 GMT +324.11.2017 16:0024.11.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП709328Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Гагарина, д. 9, кв. 8г.Омск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.11.2017 18:0024.11.2017 18:0024.11.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП709328Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Гагарина, д. 9, кв. 8г.Омск
Дата и время проведения
27.11.2017 12:0027.11.2017 12:0027.11.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП709328Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Гагарина, д. 9, кв. 8г.Омск
Подведение итогов не позднее
05.01.2018 15:0005.01.2018 15:0005.01.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП709328Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Гагарина, д. 9, кв. 8г.Омск
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Гагарина, д. 9, кв. 8
Начальная цена
600 865,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Банк ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры Банк ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
68.20.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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