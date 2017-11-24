Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества- квартиры, общей площадью 34,4 кв. м., расположенной по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Гагарина, д. 9, кв. 8. Собственник: "Газпромбанк" (Акционерное общество)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП709328 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества- квартиры, общей площадью 34,4 кв. м., расположенной по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Гагарина, д. 9, кв. 8. Собственник: "Газпромбанк" (Акционерное общество) Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Газпромбанк (Акционерное общество)

Все закупки и тендеры Банк ГПБ (АО) Юридический адрес 117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1 Почтовый адрес 117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1 Контактный телефон +7 3812 97-24-33 доб. 4086 Факс +7 495 983-18-81 Адрес электронной почты Natalia.Turkova@siberia.gazprombank.ru Ф.И.О. контактного лица Туркова Наталья Александровна Место рассмотрения предложений г.Омск Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru