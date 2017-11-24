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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества- квартиры, общей площадью 34,4 кв. м., расположенной по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Гагарина, д. 9, кв. 8. Собственник: "Газпромбанк" (Акционерное общество)

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества- квартиры, общей площадью 34,4 кв. м., расположенной по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Гагарина, д. 9, кв. 8. Собственник: "Газпромбанк" (Акционерное общество)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.11.2017 16:0024.11.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП709328Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Гагарина, д. 9, кв. 8г.ОмскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП709328

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества- квартиры, общей площадью 34,4 кв. м., расположенной по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Гагарина, д. 9, кв. 8. Собственник: "Газпромбанк" (Акционерное общество)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.09.2017 17:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Газпромбанк (Акционерное общество)
    Все закупки и тендеры Банк ГПБ (АО)

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 3812 97-24-33 доб. 4086

    Факс

    +7 495 983-18-81

    Адрес электронной почты

    Natalia.Turkova@siberia.gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Туркова Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г.Омск

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Гагарина, д. 9, кв. 8

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.11.2017 16:00 GMT +324.11.2017 16:0024.11.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП709328Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Гагарина, д. 9, кв. 8г.Омск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.11.2017 18:0024.11.2017 18:0024.11.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП709328Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Гагарина, д. 9, кв. 8г.Омск

    Дата и время проведения

    27.11.2017 12:0027.11.2017 12:0027.11.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП709328Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Гагарина, д. 9, кв. 8г.Омск

    Подведение итогов не позднее

    05.01.2018 15:0005.01.2018 15:0005.01.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП709328Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Гагарина, д. 9, кв. 8г.Омск

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    05.01.201805.01.2018 15:0005.01.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП709328Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Гагарина, д. 9, кв. 8г.Омск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Гагарина, д. 9, кв. 8

    Начальная цена

    600 865,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Банк ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры Банк ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    68.20.11.000

    Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных жилых помещений

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Квартира"

    Кол-во: 0

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