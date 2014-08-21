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Номер извещения
ГП408429
Уникальный номер закупки
11/14
Наименование закупки
Закупка флюса АНФ 6-1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Maksim.Solomatov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Соломатов Максим Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка флюса АНФ 6-1 ДСТУ 4025-2001 (Производитель ОАО "Никопольский завод ферросплавов") в колличестве 80 тонн.Упаковка: мешки по 30 кг. на паллетах.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2014 11:00 GMT +321.08.2014 11:0021.08.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408429Дата и время окончания срока приема заявок Закупка флюса АНФ 6-1 ДСТУ 4025-2001 (Производитель ОАО "Никопольский завод ферросплавов") в колличестве 80 тонн.Упаковка: мешки по 30 кг. на паллетах.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2014 11:0021.08.2014 11:0021.08.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408429Дата и время вскрытия заявок Закупка флюса АНФ 6-1 ДСТУ 4025-2001 (Производитель ОАО "Никопольский завод ферросплавов") в колличестве 80 тонн.Упаковка: мешки по 30 кг. на паллетах.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
28.08.2014 11:0028.08.2014 11:0028.08.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408429Подведение итогов не позднее Закупка флюса АНФ 6-1 ДСТУ 4025-2001 (Производитель ОАО "Никопольский завод ферросплавов") в колличестве 80 тонн.Упаковка: мешки по 30 кг. на паллетах.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.08.201428.08.2014 11:0028.08.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408429Подведение итогов не позднее Закупка флюса АНФ 6-1 ДСТУ 4025-2001 (Производитель ОАО "Никопольский завод ферросплавов") в колличестве 80 тонн.Упаковка: мешки по 30 кг. на паллетах.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка флюса АНФ 6-1 ДСТУ 4025-2001 (Производитель ОАО "Никопольский завод ферросплавов") в колличестве 80 тонн.Упаковка: мешки по 30 кг. на паллетах.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
80 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СПб, Колпино, Ижорский з-д, д. б/н, склад 6020.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
27.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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