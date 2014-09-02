www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП408419
Уникальный номер закупки
16
Наименование закупки
Запрос коммерческих предложений на Планка ч.2416.44.384
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.08.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-55-43
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
E.Kamalova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Камалова Елена Флюровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос коммерческих предложений на Планка ч.2416.44.384
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2014 07:00 GMT +302.09.2014 07:0002.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408419Дата и время окончания срока приема заявок Запрос коммерческих предложений на Планка ч.2416.44.384Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2014 07:0002.09.2014 07:0002.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408419Дата и время вскрытия заявок Запрос коммерческих предложений на Планка ч.2416.44.384Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
02.09.2014 14:3002.09.2014 14:3002.09.2014 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408419Подведение итогов не позднее Запрос коммерческих предложений на Планка ч.2416.44.384Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос коммерческих предложений на Планка ч.2416.44.384
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
27.45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 104
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.