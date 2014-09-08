Запрос предложений на заключение договора на поставку полуавтоматического ленточнопильного станка; шеф-монтаж и пуско-наладку; гарантийное обслуживание; базовое обучение персонала работе со станком для нужд ОАО ОМЗ

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП408416 Уникальный номер закупки б/н Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на заключение договора на поставку полуавтоматического ленточнопильного станка; шеф-монтаж и пуско-наладку; гарантийное обслуживание; базовое обучение персонала работе со станком для нужд ОАО ОМЗ Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ Юридический адрес 115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII Почтовый адрес 115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII Контактный телефон +7 495 662-10-40 доб. 1736 Факс -- Адрес электронной почты Aleksey.Frolov@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Фролов Алексей Анатольевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Машины и оборудование, не включенные в другие группировки Ключевые слова:

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