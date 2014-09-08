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    Главная / Торги / Запрос предложений на заключение договора на поставку технологии изготовления эталонных деталей (в комплект поставки входит токарно-револьверный центр с ЧПУ; оснастка; инструмент и программное обеспечение; шеф-монтаж и пуско-наладка; гарантийное обслуживание; обучение персонала работе с технологией) для нужд ОАО ОМЗ

    Запрос предложений на заключение договора на поставку технологии изготовления эталонных деталей (в комплект поставки входит токарно-револьверный центр с ЧПУ; оснастка; инструмент и программное обеспечение; шеф-монтаж и пуско-наладка; гарантийное обслуживание; обучение персонала работе с технологией) для нужд ОАО ОМЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2014 17:0008.09.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408415Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на заключение договора на поставку технологии изготовления эталонных деталей (в комплект поставки входит токарно-револьверный центр с ЧПУ; оснастка; инструмент и программное обеспечение; шеф-монтаж и пуско-наладка; гарантийное обслуживание; обучение персонала работе с технологией) для нужд ОАО ОМЗМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408415

    Уникальный номер закупки

    б/н

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на заключение договора на поставку технологии изготовления эталонных деталей (в комплект поставки входит токарно-револьверный центр с ЧПУ; оснастка; инструмент и программное обеспечение; шеф-монтаж и пуско-наладка; гарантийное обслуживание; обучение персонала работе с технологией) для нужд ОАО ОМЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.08.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Тендерная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Юридический адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Почтовый адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Контактный телефон

    +7 495 662-10-40 доб. 1736

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Aleksey.Frolov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Фролов Алексей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    программное обеспечение

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на заключение договора на поставку технологии изготовления эталонных деталей (в комплект поставки входит токарно-револьверный центр с ЧПУ; оснастка; инструмент и программное обеспечение; шеф-монтаж и пуско-наладка; гарантийное обслуживание; обучение персонала работе с технологией) для нужд ОАО ОМЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2014 17:00 GMT +308.09.2014 17:0008.09.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408415Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на заключение договора на поставку технологии изготовления эталонных деталей (в комплект поставки входит токарно-револьверный центр с ЧПУ; оснастка; инструмент и программное обеспечение; шеф-монтаж и пуско-наладка; гарантийное обслуживание; обучение персонала работе с технологией) для нужд ОАО ОМЗМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2014 17:0008.09.2014 17:0008.09.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408415Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на заключение договора на поставку технологии изготовления эталонных деталей (в комплект поставки входит токарно-револьверный центр с ЧПУ; оснастка; инструмент и программное обеспечение; шеф-монтаж и пуско-наладка; гарантийное обслуживание; обучение персонала работе с технологией) для нужд ОАО ОМЗМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2014 18:0030.09.2014 18:0030.09.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408415Подведение итогов не позднее Запрос предложений на заключение договора на поставку технологии изготовления эталонных деталей (в комплект поставки входит токарно-револьверный центр с ЧПУ; оснастка; инструмент и программное обеспечение; шеф-монтаж и пуско-наладка; гарантийное обслуживание; обучение персонала работе с технологией) для нужд ОАО ОМЗМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201430.09.2014 18:0030.09.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408415Подведение итогов не позднее Запрос предложений на заключение договора на поставку технологии изготовления эталонных деталей (в комплект поставки входит токарно-револьверный центр с ЧПУ; оснастка; инструмент и программное обеспечение; шеф-монтаж и пуско-наладка; гарантийное обслуживание; обучение персонала работе с технологией) для нужд ОАО ОМЗМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на заключение договора на поставку технологии изготовления эталонных деталей (в комплект поставки входит токарно-револьверный центр с ЧПУ; оснастка; инструмент и программное обеспечение; шеф-монтаж и пуско-наладка; гарантийное обслуживание; обучение персонала работе с технологией) для нужд ОАО ОМЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ОМЗ
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Адрес местонахождения

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Тендерная документация

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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