www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП408413
Уникальный номер закупки
11
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку эллиптических днищ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
prudova@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прудова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на поставку эллиптических днищ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.08.2014 16:00 GMT +322.08.2014 16:0022.08.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408413Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку эллиптических днищБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
22.08.2014 16:0022.08.2014 16:0022.08.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408413Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку эллиптических днищБалашиха
Подведение итогов не позднее
31.08.2014 12:3031.08.2014 12:3031.08.2014 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408413Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку эллиптических днищБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку эллиптических днищ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склад ОАО "Криогенмаш"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
29.51
Документация лота
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.