www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП408616
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Право заключения договора купли-продажи квартиры №123, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 33
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
18.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Почтовый адрес
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Контактный телефон
+7 495 719-31-14
Факс
+7 495 719-80-18
Адрес электронной почты
a.yakimov@gpi.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Якимов Александр Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Недвижимое имущество.Договор купли-продажи квартиры №123, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 33
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2014 10:00 GMT +316.09.2014 10:0016.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408616Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество.Договор купли-продажи квартиры №123, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 33 Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.09.2014 18:0018.09.2014 18:0018.09.2014 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408616Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество.Договор купли-продажи квартиры №123, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 33 Москва
Дата и время проведения
19.09.2014 10:0019.09.2014 10:0019.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП408616Дата и время проведения Недвижимое имущество.Договор купли-продажи квартиры №123, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 33 Москва
Подведение итогов не позднее
19.09.2014 17:0019.09.2014 17:0019.09.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408616Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество.Договор купли-продажи квартиры №123, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 33 Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.09.201419.09.2014 17:0019.09.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408616Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество.Договор купли-продажи квартиры №123, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 33 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество.Договор купли-продажи квартиры №123, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 33
Начальная цена
2 445 688,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
50 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно договора купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно договора купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Фонд Газпромипотека
Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
70.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.