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    Главная / Торги / выполнение работ по текущему ремонту здания Чайной с магазином, в Ботлихском районе, с. Ботлих, в местности «военный городок».

    выполнение работ по текущему ремонту здания Чайной с магазином, в Ботлихском районе, с. Ботлих, в местности «военный городок».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2014 10:0018.08.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401422600Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по текущему ремонту здания Чайной с магазином, в Ботлихском районе, с. Ботлих, в местности «военный городок».Ростов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401422600

    Уникальный номер закупки

    143/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    выполнение работ по текущему ремонту здания Чайной с магазином, в Ботлихском районе, с. Ботлих, в местности «военный городок».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.08.2014 16:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    смета

    котировочная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Юридический адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    Почтовый адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Контактный телефон

    +7 863 210-15-61

    Факс

    +7 863 210-15-57

    Адрес электронной почты

    zakupki@ut-uvo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тишин Игорь Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская Область

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по текущему ремонту здания Чайной с магазином, в Ботлихском районе, с. Ботлих, в местности «военный городок».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2014 10:00 GMT +318.08.2014 10:0018.08.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401422600Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по текущему ремонту здания Чайной с магазином, в Ботлихском районе, с. Ботлих, в местности «военный городок».Ростов-на-Дону

    Дата и время вскрытия заявок

    18.08.2014 10:0018.08.2014 10:0018.08.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401422600Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по текущему ремонту здания Чайной с магазином, в Ботлихском районе, с. Ботлих, в местности «военный городок».Ростов-на-Дону

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.201419.08.2014 14:0019.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401422600Подведение итогов не позднее выполнение работ по текущему ремонту здания Чайной с магазином, в Ботлихском районе, с. Ботлих, в местности «военный городок».Ростов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по текущему ремонту здания Чайной с магазином, в Ботлихском районе, с. Ботлих, в местности «военный городок».

    Начальная цена

    133 181,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    836 м.кв

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ботлихский район, с. Ботлих, в местности «военный городок».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: без авансирования, по факту выполнения работ, поэтапно, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и выставления Подрядчиком счета, счета – фактуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Адрес местонахождения

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.21

    Производство общестроительных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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