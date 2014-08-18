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Номер извещения
ГП408409
Уникальный номер закупки
8
Наименование закупки
Изготовление и монтаж металлоконструкций конвейер ленточный 01. Проект ЗАО "ИТЦМ "Металлург" ЛПН 55.00.00.000
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
12.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2173
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Alena.Ignatova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Игнатова Алёна Александровна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Изготовление и монтаж металлоконструкций конвейер ленточный 01. Проект ЗАО "ИТЦМ "Металлург" ЛПН 55.00.00.000
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2014 08:00 GMT +318.08.2014 08:0018.08.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408409Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и монтаж металлоконструкций конвейер ленточный 01. Проект ЗАО "ИТЦМ "Металлург" ЛПН 55.00.00.000Колпино
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2014 08:0018.08.2014 08:0018.08.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408409Дата и время вскрытия заявок Изготовление и монтаж металлоконструкций конвейер ленточный 01. Проект ЗАО "ИТЦМ "Металлург" ЛПН 55.00.00.000Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и монтаж металлоконструкций конвейер ленточный 01. Проект ЗАО "ИТЦМ "Металлург" ЛПН 55.00.00.000
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем выполняемы работ определяется комплектом чертежей
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н, здание Главного корпуса сталефасоннолитейного цеха №38Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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