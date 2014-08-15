Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Продукция изготовления не ранее 2014 года. Предоставление паспорта, сертификата качества, гарантийного талона. Страна производитель РФ. Поставка в августе-сентябре 2014 года. Доставка за счет Поставщика и включена в стоимость продукции.