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Номер извещения
ГП408408
Уникальный номер закупки
79
Наименование закупки
Закупка светотехнической продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Светотехническая продукция
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.08.2014 13:00 GMT +315.08.2014 13:0015.08.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408408Дата и время окончания срока приема заявок Светотехническая продукцияМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.08.2014 13:0015.08.2014 13:0015.08.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408408Дата и время вскрытия заявок Светотехническая продукцияМосква
Подведение итогов не позднее
18.08.2014 23:5918.08.2014 23:5918.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408408Подведение итогов не позднее Светотехническая продукцияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Светотехническая продукция
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка продукции в августе 2014 года. Предоставление сертификата соответствия, паспорта, руководства по эксплуатации. Продукция должна быть 2014 года выпуска. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Доставка за счет Поставщика.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения Заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 22
Кол-во: 11700
Кол-во: 100
Кол-во: 185
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 165
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 640
Кол-во: 270
Кол-во: 600
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 2000
Кол-во: 220
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 700
Кол-во: 300
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 70
Кол-во: 10
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