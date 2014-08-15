Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Поставка продукции в августе 2014 года. Предоставление сертификата соответствия, паспорта, руководства по эксплуатации. Продукция должна быть 2014 года выпуска. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Доставка за счет Поставщика.