Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Проведение Редукциона на поставку титановых слитков из сплава ВТ-14 и ВТ5-1 для ООО "УМЗ"

    Проведение Редукциона на поставку титановых слитков из сплава ВТ-14 и ВТ5-1 для ООО "УМЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.08.2014 13:0015.08.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408406Дата и время окончания срока приема заявок Титановые слитки из сплава ВТ5-1, от ф 200 до ф 300 мм, L не менее 1000 мм., 2,5 тнЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408406

    Уникальный номер закупки

    51

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение Редукциона на поставку титановых слитков из сплава ВТ-14 и ВТ5-1 для ООО "УМЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.08.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 343 221-72-23

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    nazipova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Назипова Нэля Маратовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Металлы цветные прочие

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Титановые слитки из сплава ВТ14, от ф 600 до ф 650 мм, L не менее 1000 мм., 2,5 тн

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201431.08.2014 14:0031.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408406Подведение итогов не позднее Титановые слитки из сплава ВТ14, от ф 600 до ф 650 мм, L не менее 1000 мм., 2,5 тнЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Титановые слитки из сплава ВТ14, от ф 600 до ф 650 мм, L не менее 1000 мм., 2,5 тн

    Начальная цена

    800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2,5 тн.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара автотранспортом осуществляется Покупателем на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Все расходы по доставке включены в стоимость товара. Оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.45

    Производство прочих цветных металлов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Титановые слитки из сплава ВТ14, от ф 600 до ф 650 мм"

    Кол-во: 2

    Лот 2

    Титановые слитки из сплава ВТ5-1, от ф 200 до ф 300 мм, L не менее 1000 мм., 2,5 тн

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201431.08.2014 14:0031.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408406Подведение итогов не позднее Титановые слитки из сплава ВТ5-1, от ф 200 до ф 300 мм, L не менее 1000 мм., 2,5 тнЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Титановые слитки из сплава ВТ5-1, от ф 200 до ф 300 мм, L не менее 1000 мм., 2,5 тн

    Начальная цена

    650 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2,5 т

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара автотранспортом осуществляется Покупателем на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Все расходы по доставке включены в стоимость товара. Оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.45

    Производство прочих цветных металлов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Титановые слитки из сплава ВТ5-1, от ф 200 до ф 300 мм,"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СН-МНГ
    Конкурентный отбор № АП014140
    Поставка медицинских средств первой необходимости (СИЗ от вирусной инфекции)для ЛДЦ Здоровье ПАО "СН-МНГ" 2022г
    Поставка медицинских средств первой необходимости (СИЗ от вирусной инфекции)для ЛДЦ Здоровье...
    592934
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС
    Конкурентный отбор № АП013351
    Закупка тренажеров и спортивного инвентаря доп заявка
    Закупка тренажеров и спортивного инвентаря доп заявка
    589889
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 23:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № 32211043502
    3/18.01.22/НСТЭЦ/КО/Э Поставка средств индивидуальной защиты
    3/18.01.22/НСТЭЦ/КО/Э Поставка средств индивидуальной защиты
    587708
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    699 115
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225312
    Фланцы
    Фланцы
    590885
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Маркетинговое исследование для СМСП № 32211049399
    2/16.01.22/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка трубного металлопроката
    2/16.01.22/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка трубного металлопроката
    588709
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговое исследование для СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    138 302
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Запрос предложений № ГП201658
    Оказание услуг по разработке рабочей документации «Монтаж водоотливных трубопроводов в Клетьевом стволе филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля (шахта им. В.И. Ленина)».
    Оказание услуг по разработке рабочей документации «Монтаж водоотливных трубопроводов в...
    585262
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО НОВОСИБИРСК
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме № 32211050091
    Поставка рабочей, профессиональной обуви
    Поставка рабочей, профессиональной обуви
    588838
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    670 112
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП213452
    Приобретение Сито полиуретановое, сито шпальтовое, сито дуговое, подушка рельсовая полиуретановая, клин полиуретановый LF2063-8, корзина сита для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 39696
    Приобретение Сито полиуретановое, сито шпальтовое, сито дуговое, подушка рельсовая...
    587990
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить