www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП408405
Уникальный номер закупки
6
Наименование закупки
Приобретение и монтаж консольно-поворотного крана гп 3,2 тн, козлового крана гп 10тн
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
12.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2173
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Alena.Ignatova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Игнатова Алёна Александровна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение и монтаж оборудования: 1. консольно-поворотный кран грузоподъемностью 3,2 тонн, вылет стрелы 5 метров высота подъема 4 метра оснащенный электрической канатной талью Т (Болгария) и электрическим приводом повороты стрелы; 2. козловой кран грузоподъемностью 10 тонн, высота подъема 8 метров оснащенный электрической канатной талью Т (Болгария)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2014 08:00 GMT +318.08.2014 08:0018.08.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408405Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение и монтаж оборудования: 1. консольно-поворотный кран грузоподъемностью 3,2 тонн, вылет стрелы 5 метров высота подъема 4 метра оснащенный электрической канатной талью Т (Болгария) и электрическим приводом повороты стрелы; 2. козловой кран грузоподъемностью 10 тонн, высота подъема 8 метров оснащенный электрической канатной талью Т (Болгария)Колпино
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2014 08:0018.08.2014 08:0018.08.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408405Дата и время вскрытия заявок Приобретение и монтаж оборудования: 1. консольно-поворотный кран грузоподъемностью 3,2 тонн, вылет стрелы 5 метров высота подъема 4 метра оснащенный электрической канатной талью Т (Болгария) и электрическим приводом повороты стрелы; 2. козловой кран грузоподъемностью 10 тонн, высота подъема 8 метров оснащенный электрической канатной талью Т (Болгария)Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.08.201418.08.2014 08:3018.08.2014 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408405Подведение итогов не позднее Приобретение и монтаж оборудования: 1. консольно-поворотный кран грузоподъемностью 3,2 тонн, вылет стрелы 5 метров высота подъема 4 метра оснащенный электрической канатной талью Т (Болгария) и электрическим приводом повороты стрелы; 2. козловой кран грузоподъемностью 10 тонн, высота подъема 8 метров оснащенный электрической канатной талью Т (Болгария)Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение и монтаж оборудования: 1. консольно-поворотный кран грузоподъемностью 3,2 тонн, вылет стрелы 5 метров высота подъема 4 метра оснащенный электрической канатной талью Т (Болгария) и электрическим приводом повороты стрелы; 2. козловой кран грузоподъемностью 10 тонн, высота подъема 8 метров оснащенный электрической канатной талью Т (Болгария)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка и монтаж консольно-поворотного крана - 1шт, козлового крана- 1шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ИГ, здание Главного корпуса сталефасонолитейного цеха №38Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.