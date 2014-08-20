www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП408403
Уникальный номер закупки
62/14
Наименование закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку порошковой проволоки с феррокальцием
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-82-65
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Aleksey.Gavrilov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилов Алексей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Порошковая проволока с алюминием Габариты бухты: наружный диаметр - до 1250 мм, внутренний диаметр - 600 мм, ширина - 820 мм;Номинальный наружный диаметр проволоки 14 мм. Допускается поставка с номинальным наружным диаметром 15 мм.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2014 07:30 GMT +320.08.2014 07:3020.08.2014 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408403Дата и время окончания срока приема заявок Порошковая проволока с алюминием Габариты бухты: наружный диаметр - до 1250 мм, внутренний диаметр - 600 мм, ширина - 820 мм;Номинальный наружный диаметр проволоки 14 мм. Допускается поставка с номинальным наружным диаметром 15 мм.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2014 07:3020.08.2014 07:3020.08.2014 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408403Дата и время вскрытия заявок Порошковая проволока с алюминием Габариты бухты: наружный диаметр - до 1250 мм, внутренний диаметр - 600 мм, ширина - 820 мм;Номинальный наружный диаметр проволоки 14 мм. Допускается поставка с номинальным наружным диаметром 15 мм.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 22:5931.10.2014 22:5931.10.2014 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408403Подведение итогов не позднее Порошковая проволока с алюминием Габариты бухты: наружный диаметр - до 1250 мм, внутренний диаметр - 600 мм, ширина - 820 мм;Номинальный наружный диаметр проволоки 14 мм. Допускается поставка с номинальным наружным диаметром 15 мм.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.10.201431.10.2014 22:5931.10.2014 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408403Подведение итогов не позднее Порошковая проволока с алюминием Габариты бухты: наружный диаметр - до 1250 мм, внутренний диаметр - 600 мм, ширина - 820 мм;Номинальный наружный диаметр проволоки 14 мм. Допускается поставка с номинальным наружным диаметром 15 мм.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Порошковая проволока с алюминием Габариты бухты: наружный диаметр - до 1250 мм, внутренний диаметр - 600 мм, ширина - 820 мм;Номинальный наружный диаметр проволоки 14 мм. Допускается поставка с номинальным наружным диаметром 15 мм.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
15-20 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
автотранспортом по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, дом б/н., литер ИК, ООО «ОМЗ-Спецсталь», склад №20.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
27.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.