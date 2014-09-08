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    Главная / Торги / на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)

    на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2014 09:0008.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408402Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)Административные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408402

    Уникальный номер закупки

    203-А-ВЗ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.08.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Приложение № 3 Аукционной документации Лот № 3

    Приложение № 3 Аукционной документации Лот № 2

    Приложение № 3 Аукционной документации Лот № 1

    Аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    i.minnikov@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минников Иван Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2014 09:00 GMT +308.09.2014 09:0008.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408402Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.09.2014 09:0010.09.2014 09:0010.09.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408402Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    12.09.2014 09:0012.09.2014 09:0012.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП408402Дата и время проведения на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2014 09:0015.09.2014 09:0015.09.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408402Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.201415.09.2014 09:0015.09.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408402Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)

    Начальная цена

    217,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    90 923,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    90 923,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    419,00 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, г. Можайск-3, в/ч 52025Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением № 3 Аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2014 09:00 GMT +308.09.2014 09:0008.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408402Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.09.2014 09:0010.09.2014 09:0010.09.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408402Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    12.09.2014 09:0012.09.2014 09:0012.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП408402Дата и время проведения на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2014 09:0015.09.2014 09:0015.09.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408402Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.201415.09.2014 09:0015.09.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408402Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)

    Начальная цена

    87,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    57 855,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    57 855,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    665,00 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, г. Можайск-3, в/ч 52025Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением № 3 Аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2014 09:00 GMT +308.09.2014 09:0008.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408402Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.09.2014 09:0010.09.2014 09:0010.09.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408402Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    12.09.2014 09:0012.09.2014 09:0012.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП408402Дата и время проведения на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2014 09:0015.09.2014 09:0015.09.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408402Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.201415.09.2014 09:0015.09.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408402Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Московская область)

    Начальная цена

    641,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    193 966,60 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    193 966,60

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    302,6 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, пос. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением № 3 Аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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    Регион:
    Хабаровский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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