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Номер извещения
ГП408398
Уникальный номер закупки
11
Наименование закупки
Поставка оборудования ф.Siemens
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Контактный телефон
+7 812 448-22-09 доб. 3048
Факс
+7 812 412-64-84
Адрес электронной почты
d.vedernikova@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ведерникова Дарья Викторовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования ф.Siemens
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2014 17:00 GMT +318.08.2014 17:0018.08.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408398Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования ф.SiemensСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2014 17:0018.08.2014 17:0018.08.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408398Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования ф.SiemensСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
21.08.2014 17:0021.08.2014 17:0021.08.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408398Подведение итогов не позднее Поставка оборудования ф.SiemensСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования ф.Siemens
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям Конкурсной документации по данной процедуре.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям Конкурсной документации по данной процедуре.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Отсутствуют
D
Документация лота
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