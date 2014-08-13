Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Предоставление сертификатов качества на поставляемую продукцию. Продукция должна быть произведена не ранее 2013 года. Доставка продукции за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Срок поставки продукции август 2014 года