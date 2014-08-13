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Номер извещения
ГП408400
Уникальный номер закупки
77
Наименование закупки
Закупка метизной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Не указано
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Болт, гайка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2014 14:30 GMT +313.08.2014 14:3013.08.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408400Дата и время окончания срока приема заявок Болт, гайкаМосква
Дата и время вскрытия заявок
13.08.2014 14:3013.08.2014 14:3013.08.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408400Дата и время вскрытия заявок Болт, гайкаМосква
Подведение итогов не позднее
14.08.2014 23:5914.08.2014 23:5914.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408400Подведение итогов не позднее Болт, гайкаМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.08.201414.08.2014 23:5914.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408400Подведение итогов не позднее Болт, гайкаМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Болт, гайка
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Предоставление сертификатов качества на поставляемую продукцию. Продукция должна быть произведена не ранее 2013 года. Доставка продукции за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Срок поставки продукции август 2014 года
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Сетка сварная, Проволока сварочная
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2014 14:30 GMT +313.08.2014 14:3013.08.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408400Дата и время окончания срока приема заявок Сетка сварная, Проволока сварочнаяМосква
Дата и время вскрытия заявок
13.08.2014 14:3013.08.2014 14:3013.08.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408400Дата и время вскрытия заявок Сетка сварная, Проволока сварочнаяМосква
Подведение итогов не позднее
14.08.2014 23:5914.08.2014 23:5914.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408400Подведение итогов не позднее Сетка сварная, Проволока сварочнаяМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сетка сварная, Проволока сварочная
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Предоставление сертификатов качества на поставляемую продукцию. Продукция должна быть произведена не ранее 2013 года. Доставка продукции за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Срок поставки продукции август 2014 года
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 830
Кол-во: 300
Кол-во: 1300
Кол-во: 5
Кол-во: 3
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