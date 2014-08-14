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    Главная / Торги / Закупка сортового металлопроката

    Закупка сортового металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2014 15:0014.08.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408388Дата и время окончания срока приема заявок Круг, квадрат, шестигранникМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408388

    Уникальный номер закупки

    76

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка сортового металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.08.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Круг, квадрат, шестигранник

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2014 15:00 GMT +314.08.2014 15:0014.08.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408388Дата и время окончания срока приема заявок Круг, квадрат, шестигранникМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    14.08.2014 15:0014.08.2014 15:0014.08.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408388Дата и время вскрытия заявок Круг, квадрат, шестигранникМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.08.2014 23:5915.08.2014 23:5915.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408388Подведение итогов не позднее Круг, квадрат, шестигранникМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.08.201415.08.2014 23:5915.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408388Подведение итогов не позднее Круг, квадрат, шестигранникМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Круг, квадрат, шестигранник

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Продукция должна быть произведена не ранее 2014 года. Срок поставки продукции август 2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту находения ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 15 календарных дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг ст3, 30"

    Кол-во: 400

    "Позиция 2"

    "Круг ст3, 8"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 3"

    "Круг ст3, 12"

    Кол-во: 600

    "Позиция 4"

    "Круг ст3, 16"

    Кол-во: 800

    "Позиция 5"

    "Круг ст3, 20"

    Кол-во: 3900

    "Позиция 6"

    "Круг ст3, 36"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 7"

    "Круг ст3, 100"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 8"

    "Круг ст45, 25"

    Кол-во: 500

    "Позиция 9"

    "Квадрат ст3, 12"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 10"

    "Квадрат ст3, 20"

    Кол-во: 200

    "Позиция 11"

    "Шестигранник, 28"

    Кол-во: 500

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