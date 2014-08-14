Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Продукция должна быть произведена не ранее 2014 года. Срок поставки продукции август 2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.