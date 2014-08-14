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    Главная / Торги / Закупка фасонного металлопроката

    Закупка фасонного металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2014 15:4014.08.2014 15:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408387Дата и время окончания срока приема заявок Угол горячекатаныйМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408387

    Уникальный номер закупки

    75

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка фасонного металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.08.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Двутавр

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2014 15:40 GMT +314.08.2014 15:4014.08.2014 15:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408387Дата и время окончания срока приема заявок ДвутаврМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    14.08.2014 15:4014.08.2014 15:4014.08.2014 15:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408387Дата и время вскрытия заявок ДвутаврМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.08.2014 23:5915.08.2014 23:5915.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408387Подведение итогов не позднее ДвутаврМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.08.201415.08.2014 23:5915.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408387Подведение итогов не позднее ДвутаврМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Двутавр

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Продукция должна быть произведена не ранее 2014 года. Срок поставки продукции август 2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 15 календарных дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Двутавр 25Б1"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 2"

    "Двутавр 30Б1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 3"

    "Двутавр 45Б1"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 4"

    "Двутавр 30М"

    Кол-во: 1810

    Лот 2

    Швеллер

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2014 15:40 GMT +314.08.2014 15:4014.08.2014 15:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408387Дата и время окончания срока приема заявок ШвеллерМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    14.08.2014 15:4014.08.2014 15:4014.08.2014 15:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408387Дата и время вскрытия заявок ШвеллерМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.08.2014 23:5915.08.2014 23:5915.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408387Подведение итогов не позднее ШвеллерМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.08.201415.08.2014 23:5915.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408387Подведение итогов не позднее ШвеллерМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Швеллер

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Продукция должна быть произведена не ранее 2014 года. Срок поставки продукции август 2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 15 календарных дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Швеллер 5П"

    Кол-во: 1900

    "Позиция 2"

    "Швеллер 6,5П"

    Кол-во: 18200

    "Позиция 3"

    "Швеллер 10П"

    Кол-во: 8800

    "Позиция 4"

    "Швеллер 16П"

    Кол-во: 16700

    Лот 3

    Угол горячекатаный

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2014 15:40 GMT +314.08.2014 15:4014.08.2014 15:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408387Дата и время окончания срока приема заявок Угол горячекатаныйМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    14.08.2014 15:4014.08.2014 15:4014.08.2014 15:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408387Дата и время вскрытия заявок Угол горячекатаныйМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.08.2014 23:5915.08.2014 23:5915.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408387Подведение итогов не позднее Угол горячекатаныйМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.08.201415.08.2014 23:5915.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408387Подведение итогов не позднее Угол горячекатаныйМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Угол горячекатаный

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Продукция должна быть произведена не ранее 2014 года. Срок поставки продукции август 2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 15 календарных дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Угол г/к 110х8"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Угол г/к 32х4"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Угол г/к 40х5"

    Кол-во: 250

    "Позиция 4"

    "Угол г/к 50х5"

    Кол-во: 16800

    "Позиция 5"

    "Угол г/к 75х5"

    Кол-во: 1100

    Лот 4

    Угол горячекатаный

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2014 15:40 GMT +314.08.2014 15:4014.08.2014 15:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408387Дата и время окончания срока приема заявок Угол горячекатаныйМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    14.08.2014 15:4014.08.2014 15:4014.08.2014 15:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408387Дата и время вскрытия заявок Угол горячекатаныйМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.08.2014 23:5915.08.2014 23:5915.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408387Подведение итогов не позднее Угол горячекатаныйМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.08.201415.08.2014 23:5915.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408387Подведение итогов не позднее Угол горячекатаныйМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Угол горячекатаный

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Продукция должна быть произведена не ранее 2014 года. Срок поставки продукции август 2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 15 календарных дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Угол г/к 32х20х4"

    Кол-во: 100

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    6 900 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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