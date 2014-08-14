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Номер извещения
ГП408387
Уникальный номер закупки
75
Наименование закупки
Закупка фасонного металлопроката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Не указано
Место рассмотрения предложений
Москва
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Двутавр
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2014 15:40 GMT +314.08.2014 15:4014.08.2014 15:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408387Дата и время окончания срока приема заявок ДвутаврМосква
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2014 15:4014.08.2014 15:4014.08.2014 15:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408387Дата и время вскрытия заявок ДвутаврМосква
Подведение итогов не позднее
15.08.2014 23:5915.08.2014 23:5915.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408387Подведение итогов не позднее ДвутаврМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.08.201415.08.2014 23:5915.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408387Подведение итогов не позднее ДвутаврМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Двутавр
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Продукция должна быть произведена не ранее 2014 года. Срок поставки продукции август 2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7000
Кол-во: 2000
Кол-во: 1500
Кол-во: 1810
Швеллер
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2014 15:40 GMT +314.08.2014 15:4014.08.2014 15:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408387Дата и время окончания срока приема заявок ШвеллерМосква
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2014 15:4014.08.2014 15:4014.08.2014 15:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408387Дата и время вскрытия заявок ШвеллерМосква
Подведение итогов не позднее
15.08.2014 23:5915.08.2014 23:5915.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408387Подведение итогов не позднее ШвеллерМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.08.201415.08.2014 23:5915.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408387Подведение итогов не позднее ШвеллерМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Швеллер
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Продукция должна быть произведена не ранее 2014 года. Срок поставки продукции август 2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1900
Кол-во: 18200
Кол-во: 8800
Кол-во: 16700
Угол горячекатаный
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2014 15:40 GMT +314.08.2014 15:4014.08.2014 15:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408387Дата и время окончания срока приема заявок Угол горячекатаныйМосква
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2014 15:4014.08.2014 15:4014.08.2014 15:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408387Дата и время вскрытия заявок Угол горячекатаныйМосква
Подведение итогов не позднее
15.08.2014 23:5915.08.2014 23:5915.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408387Подведение итогов не позднее Угол горячекатаныйМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Угол горячекатаный
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Продукция должна быть произведена не ранее 2014 года. Срок поставки продукции август 2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 250
Кол-во: 16800
Кол-во: 1100
Угол горячекатаный
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2014 15:40 GMT +314.08.2014 15:4014.08.2014 15:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408387Дата и время окончания срока приема заявок Угол горячекатаныйМосква
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2014 15:4014.08.2014 15:4014.08.2014 15:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408387Дата и время вскрытия заявок Угол горячекатаныйМосква
Подведение итогов не позднее
15.08.2014 23:5915.08.2014 23:5915.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408387Подведение итогов не позднее Угол горячекатаныйМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Угол горячекатаный
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Продукция должна быть произведена не ранее 2014 года. Срок поставки продукции август 2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
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