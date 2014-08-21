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    Главная / Торги / Автобус ПАЗ 32053

    Автобус ПАЗ 32053

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2014 15:0021.08.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408386Дата и время окончания срока приема заявок Автобус ПАЗ 32053КушваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408386

    Уникальный номер закупки

    29

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Автобус ПАЗ 32053

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.08.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Завод транспортного оборудования
    Все закупки и тендеры ЗТО

    Юридический адрес

    624300, Свердловская область, , Кушва, 8 Марта, 2

    Почтовый адрес

    624300, Свердловская область, , Кушва, 8 Марта, 2

    Контактный телефон

    +7 34344 3-21-59

    Факс

    +7 34344 3-21-59

    Адрес электронной почты

    mts@tef.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малиновский Антон Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Кушва

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Автобус ПАЗ 32053

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2014 15:00 GMT +321.08.2014 15:0021.08.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408386Дата и время окончания срока приема заявок Автобус ПАЗ 32053Кушва

    Дата и время вскрытия заявок

    21.08.2014 15:0021.08.2014 15:0021.08.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408386Дата и время вскрытия заявок Автобус ПАЗ 32053Кушва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.08.201428.08.2014 10:0028.08.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408386Подведение итогов не позднее Автобус ПАЗ 32053Кушва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автобус ПАЗ 32053

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 штука

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    624300, Свердловская область, г.Кушва, ул. 8 Марта, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата 50%, остальные 50% после готовности к поставке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗТО
    Все закупки и тендеры ЗТО

    Адрес местонахождения

    624300, Свердловская область, , Кушва, 8 Марта, 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.10.3

    Производство автобусов и троллейбусов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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