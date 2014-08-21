www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП408386
Уникальный номер закупки
29
Наименование закупки
Автобус ПАЗ 32053
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
11.08.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624300, Свердловская область, , Кушва, 8 Марта, 2
Почтовый адрес
624300, Свердловская область, , Кушва, 8 Марта, 2
Контактный телефон
+7 34344 3-21-59
Факс
+7 34344 3-21-59
Адрес электронной почты
mts@tef.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малиновский Антон Александрович
Место рассмотрения предложений
Кушва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Автобус ПАЗ 32053
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2014 15:00 GMT +321.08.2014 15:0021.08.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408386Дата и время окончания срока приема заявок Автобус ПАЗ 32053Кушва
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2014 15:0021.08.2014 15:0021.08.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408386Дата и время вскрытия заявок Автобус ПАЗ 32053Кушва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автобус ПАЗ 32053
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
624300, Свердловская область, г.Кушва, ул. 8 Марта, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
624300, Свердловская область, , Кушва, 8 Марта, 2
Отсутствуют
34.10.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.