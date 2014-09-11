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Номер извещения
ГП408348
Уникальный номер закупки
184
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Автоцистерна ЗИЛ 433112 АЦТ8М Х 590 ВК 62 Pязанская обл. Путятинский р-н с.Путятино
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
11.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 817-04-40
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
a.kunceva@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кунцева Анна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Сосенский
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Право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Автоцистерна ЗИЛ 433112 АЦТ8М Х 590 ВК 62 Pязанская обл. Путятинский р-н с.Путятино
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.09.2014 16:00 GMT +311.09.2014 16:0011.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408348Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Автоцистерна ЗИЛ 433112 АЦТ8М Х 590 ВК 62 Pязанская обл. Путятинский р-н с.ПутятиноСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.09.2014 16:0012.09.2014 16:0012.09.2014 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408348Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Автоцистерна ЗИЛ 433112 АЦТ8М Х 590 ВК 62 Pязанская обл. Путятинский р-н с.ПутятиноСосенский
Дата и время проведения
15.09.2014 11:0015.09.2014 11:0015.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП408348Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Автоцистерна ЗИЛ 433112 АЦТ8М Х 590 ВК 62 Pязанская обл. Путятинский р-н с.ПутятиноСосенский
Подведение итогов не позднее
16.09.2014 18:0016.09.2014 18:0016.09.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408348Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Автоцистерна ЗИЛ 433112 АЦТ8М Х 590 ВК 62 Pязанская обл. Путятинский р-н с.ПутятиноСосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Автоцистерна ЗИЛ 433112 АЦТ8М Х 590 ВК 62 Pязанская обл. Путятинский р-н с.Путятино
Начальная цена
487 563,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
24 378,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт. Автоцистерна ЗИЛ 433112 АЦТ8М Х 590 ВК 62 . Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
50.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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