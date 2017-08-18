Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Приобретении Аскорбиновой кислоты 99,9%

    Приобретении Аскорбиновой кислоты 99,9%

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2017 13:0018.08.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП708977Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение Аскорбиновой кислоты 99,9%БрянскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП708977

    Уникальный номер закупки

    170817

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретении Аскорбиновой кислоты 99,9%

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.08.2017 16:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания
    Все закупки и тендеры БМК

    Юридический адрес

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 910 332-84-24

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    A.Isachkov@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исачков Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение Аскорбиновой кислоты 99,9%

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2017 13:00 GMT +318.08.2017 13:0018.08.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП708977Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение Аскорбиновой кислоты 99,9%Брянск

    Дата и время вскрытия заявок

    18.08.2017 13:0518.08.2017 13:0518.08.2017 13:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП708977Дата и время вскрытия заявок Приобретение Аскорбиновой кислоты 99,9%Брянск

    Подведение итогов не позднее

    18.08.2017 15:0018.08.2017 15:0018.08.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП708977Подведение итогов не позднее Приобретение Аскорбиновой кислоты 99,9%Брянск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    18.08.201718.08.2017 15:0018.08.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП708977Подведение итогов не позднее Приобретение Аскорбиновой кислоты 99,9%Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение Аскорбиновой кислоты 99,9%

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Аскорбиновая кислота 99,9% в кол-ве 6000 кг.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Брянская область, Выгоничский район, с. Уручье, склад БЦ-5 поставка силами и средствами ПоставщикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отрока платежа 70 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БМК
    Все закупки и тендеры БМК

    Адрес местонахождения

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    14.40.10.142

    Соль выварочная, витаминизированная аскорбиновой кислотой

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аскорбиновая кислота 99,9%"

    Кол-во: 6000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202004
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (КрасФан)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5)...
    594644
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211070546
    Оказание услуг по уборке помещений и территории и их содержанию для нужд ООО «Оренбург Водоканал»
    Оказание услуг по уборке помещений и территории и их содержанию для нужд ООО «Оренбург...
    588461
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 14:30(GMT+03:00)
    6 940 148
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202001
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (ПЛПК)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (ПЛПК)
    594634
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Газпромнефть Энергосистемы
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211100567
    Поставка резинотехнических изделий и асбестовых (п. 121 ПЗ)
    Поставка резинотехнических изделий и асбестовых (п. 121 ПЗ)
    596440
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    3 506 265
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП213898
    005-ЗЦ-2022_ПТО УКС Выполнение работ по дострою объектов: «АА0013020. ЯЯНГКМ. ПСП. Система электрообогрева (Вахтовый жилой комплекс. Система электрообогрева»; «АА0013021. ЯЯНГКМ. ПСП. Сети канализации (Вахтовый жилой комплекс. Наружные сети канализации»; «АА0013180.ЯЯНГКМ. ПСП. ВЖК. Сети внутриплощадочные. Сети электроснабжения»; «АА0012443. ЯЯНГКМ. ПСП. Сети внутриплощадочные. Сети электрические»; Выполнение работ по строительству объектов: «Вахтовый жилой комплекс. Наружные сети канализации»; «Вахтовый жилой комплекс. Система электрообогрева», расположенных на стройке «Система напорных нефтепроводов "АРКТИКГАЗ". Приемо-сдаточный пункт (ПСП) "АРКТИКГАЗ". Площадка ПСП. Корректировка»
    005-ЗЦ-2022_ПТО УКС Выполнение работ по дострою объектов: «АА0013020. ЯЯНГКМ. ПСП. Система...
    589704
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП213889
    004-ЗЦ-2022_ПТО УКС Выполнение работ по дострою объекта: «АА0012434. ЯЯНГКМ. ПСП. Сети внутриплощадочные. Сети технологические» и строительству объекта: «Вахтовый жилой комплекс. Внутриплощадочные сооружения» расположенного на стройке «Система напорных нефтепроводов "АРКТИКГАЗ". Приемо-сдаточный пункт (ПСП) "АРКТИКГАЗ". Площадка ПСП. Корректировка»
    004-ЗЦ-2022_ПТО УКС Выполнение работ по дострою объекта: «АА0012434. ЯЯНГКМ. ПСП. Сети...
    589688
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП213474
    №003-ЗЦ-2022_ПТО УКС Выполнение работ по строительству ГФУ на площадке разведочной скважины №62 Яро-Яхинского НГКМ
    №003-ЗЦ-2022_ПТО УКС Выполнение работ по строительству ГФУ на площадке разведочной скважины...
    588088
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО БМК
    Запрос предложений № ГП202627
    Ремонт кровли (замена плит перекрытия) травильного отделения ЦЛП№11
    Ремонт кровли (замена плит перекрытия) травильного отделения ЦЛП№11
    595879
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить