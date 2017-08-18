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Номер извещения
ГП708977
Уникальный номер закупки
170817
Наименование закупки
Приобретении Аскорбиновой кислоты 99,9%
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.08.2017 16:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 910 332-84-24
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
A.Isachkov@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исачков Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение Аскорбиновой кислоты 99,9%
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2017 13:00 GMT +318.08.2017 13:0018.08.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП708977Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение Аскорбиновой кислоты 99,9%Брянск
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2017 13:0518.08.2017 13:0518.08.2017 13:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП708977Дата и время вскрытия заявок Приобретение Аскорбиновой кислоты 99,9%Брянск
Подведение итогов не позднее
18.08.2017 15:0018.08.2017 15:0018.08.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП708977Подведение итогов не позднее Приобретение Аскорбиновой кислоты 99,9%Брянск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение Аскорбиновой кислоты 99,9%
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Аскорбиновая кислота 99,9% в кол-ве 6000 кг.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Брянская область, Выгоничский район, с. Уручье, склад БЦ-5 поставка силами и средствами ПоставщикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
14.40.10.142
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6000