Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Грузовой фургон на базе ЗИЛ-131 Н1 ГОС N Е 122 АС 62 Рязанская область Старожиловский район с.Истье

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП408351 Уникальный номер закупки 201 Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Грузовой фургон на базе ЗИЛ-131 Н1 ГОС N Е 122 АС 62 Рязанская область Старожиловский район с.Истье Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

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