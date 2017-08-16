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    Главная / Торги / тендер на доставку 8 HC из Канады

    тендер на доставку 8 HC из Канады

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.08.2017 09:0016.08.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП708693Дата и время окончания срока приема заявок Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку : Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN CANADA S0A 1B0– СПБ/ Калининград- (3 ед HC) Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл),Рогнединский р-он, п. Рогднедино (1 ед HC), Брянская область (4 ед HC) Груз 1x 40 HС контейнер = 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 понадобится 8 контейнеров подаваемых с интервалом 3-5 дней Условия поставки: EXW Таможня: СПБ 10009193 OTO и TK N3 т/п Северо-Западный акцизный Калининград (возможно через порт Калининграда)+ довоз Брянская область прошу указать оба варианта ставок. Прошу указать что входит в ставку: - фрахт чистый, наземная доставка, довоз авто - свободное время на использование контейнера в РФ с момента выгрузки по момент возврата порожнего; - срок бесплатного хранение в порту - тариф за простой - срок доставки дверь-дверь Груз будет готов к отгрузке 22.08.2017 БрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП708693

    Уникальный номер закупки

    тендер на доставку 8 HC из Канады

    Номер закупки

    Наименование закупки

    тендер на доставку 8 HC из Канады

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.08.2017 18:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания
    Все закупки и тендеры БМК

    Юридический адрес

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 919 193-81-53

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    M.Ermakova@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ермакова Мария Валерьевана

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская область

    Закупки и тендеры Животные живые и продукты животного происхождения

    Ключевые слова:

    лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом

    Список лотов

    Лот 1

    Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку : Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN CANADA S0A 1B0– СПБ/ Калининград- (3 ед HC) Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл),Рогнединский р-он, п. Рогднедино (1 ед HC), Брянская область (4 ед HC) Груз 1x 40 HС контейнер = 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 понадобится 8 контейнеров подаваемых с интервалом 3-5 дней Условия поставки: EXW Таможня: СПБ 10009193 OTO и TK N3 т/п Северо-Западный акцизный Калининград (возможно через порт Калининграда)+ довоз Брянская область прошу указать оба варианта ставок. Прошу указать что входит в ставку: - фрахт чистый, наземная доставка, довоз авто - свободное время на использование контейнера в РФ с момента выгрузки по момент возврата порожнего; - срок бесплатного хранение в порту - тариф за простой - срок доставки дверь-дверь Груз будет готов к отгрузке 22.08.2017

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.08.2017 09:00 GMT +316.08.2017 09:0016.08.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП708693Дата и время окончания срока приема заявок Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку : Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN CANADA S0A 1B0– СПБ/ Калининград- (3 ед HC) Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл),Рогнединский р-он, п. Рогднедино (1 ед HC), Брянская область (4 ед HC) Груз 1x 40 HС контейнер = 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 понадобится 8 контейнеров подаваемых с интервалом 3-5 дней Условия поставки: EXW Таможня: СПБ 10009193 OTO и TK N3 т/п Северо-Западный акцизный Калининград (возможно через порт Калининграда)+ довоз Брянская область прошу указать оба варианта ставок. Прошу указать что входит в ставку: - фрахт чистый, наземная доставка, довоз авто - свободное время на использование контейнера в РФ с момента выгрузки по момент возврата порожнего; - срок бесплатного хранение в порту - тариф за простой - срок доставки дверь-дверь Груз будет готов к отгрузке 22.08.2017 Брянск

    Дата и время вскрытия заявок

    16.08.2017 09:0016.08.2017 09:0016.08.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП708693Дата и время вскрытия заявок Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку : Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN CANADA S0A 1B0– СПБ/ Калининград- (3 ед HC) Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл),Рогнединский р-он, п. Рогднедино (1 ед HC), Брянская область (4 ед HC) Груз 1x 40 HС контейнер = 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 понадобится 8 контейнеров подаваемых с интервалом 3-5 дней Условия поставки: EXW Таможня: СПБ 10009193 OTO и TK N3 т/п Северо-Западный акцизный Калининград (возможно через порт Калининграда)+ довоз Брянская область прошу указать оба варианта ставок. Прошу указать что входит в ставку: - фрахт чистый, наземная доставка, довоз авто - свободное время на использование контейнера в РФ с момента выгрузки по момент возврата порожнего; - срок бесплатного хранение в порту - тариф за простой - срок доставки дверь-дверь Груз будет готов к отгрузке 22.08.2017 Брянск

    Подведение итогов не позднее

    16.08.2017 13:0016.08.2017 13:0016.08.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП708693Подведение итогов не позднее Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку : Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN CANADA S0A 1B0– СПБ/ Калининград- (3 ед HC) Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл),Рогнединский р-он, п. Рогднедино (1 ед HC), Брянская область (4 ед HC) Груз 1x 40 HС контейнер = 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 понадобится 8 контейнеров подаваемых с интервалом 3-5 дней Условия поставки: EXW Таможня: СПБ 10009193 OTO и TK N3 т/п Северо-Западный акцизный Калининград (возможно через порт Калининграда)+ довоз Брянская область прошу указать оба варианта ставок. Прошу указать что входит в ставку: - фрахт чистый, наземная доставка, довоз авто - свободное время на использование контейнера в РФ с момента выгрузки по момент возврата порожнего; - срок бесплатного хранение в порту - тариф за простой - срок доставки дверь-дверь Груз будет готов к отгрузке 22.08.2017 Брянск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    16.08.201716.08.2017 13:0016.08.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП708693Подведение итогов не позднее Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку : Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN CANADA S0A 1B0– СПБ/ Калининград- (3 ед HC) Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл),Рогнединский р-он, п. Рогднедино (1 ед HC), Брянская область (4 ед HC) Груз 1x 40 HС контейнер = 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 понадобится 8 контейнеров подаваемых с интервалом 3-5 дней Условия поставки: EXW Таможня: СПБ 10009193 OTO и TK N3 т/п Северо-Западный акцизный Калининград (возможно через порт Калининграда)+ довоз Брянская область прошу указать оба варианта ставок. Прошу указать что входит в ставку: - фрахт чистый, наземная доставка, довоз авто - свободное время на использование контейнера в РФ с момента выгрузки по момент возврата порожнего; - срок бесплатного хранение в порту - тариф за простой - срок доставки дверь-дверь Груз будет готов к отгрузке 22.08.2017 Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку : Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN CANADA S0A 1B0– СПБ/ Калининград- (3 ед HC) Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл),Рогнединский р-он, п. Рогднедино (1 ед HC), Брянская область (4 ед HC) Груз 1x 40 HС контейнер = 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 понадобится 8 контейнеров подаваемых с интервалом 3-5 дней Условия поставки: EXW Таможня: СПБ 10009193 OTO и TK N3 т/п Северо-Западный акцизный Калининград (возможно через порт Калининграда)+ довоз Брянская область прошу указать оба варианта ставок. Прошу указать что входит в ставку: - фрахт чистый, наземная доставка, довоз авто - свободное время на использование контейнера в РФ с момента выгрузки по момент возврата порожнего; - срок бесплатного хранение в порту - тариф за простой - срок доставки дверь-дверь Груз будет готов к отгрузке 22.08.2017

    Начальная цена

    4 890,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    1,00 $на 400 дней
    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    8

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    (3 ед HC) Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл),Рогнединский р-он, п. Рогднедино (1 ед HC), Брянская область (4 ед HC)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    EXW
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БМК
    Все закупки и тендеры БМК

    Адрес местонахождения

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    01.4

    Животноводство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Машины сельскохозяйственные"

    Кол-во: 8

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