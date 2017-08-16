Лот 1

Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку : Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN CANADA S0A 1B0– СПБ/ Калининград- (3 ед HC) Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл),Рогнединский р-он, п. Рогднедино (1 ед HC), Брянская область (4 ед HC) Груз 1x 40 HС контейнер = 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 понадобится 8 контейнеров подаваемых с интервалом 3-5 дней Условия поставки: EXW Таможня: СПБ 10009193 OTO и TK N3 т/п Северо-Западный акцизный Калининград (возможно через порт Калининграда)+ довоз Брянская область прошу указать оба варианта ставок. Прошу указать что входит в ставку: - фрахт чистый, наземная доставка, довоз авто - свободное время на использование контейнера в РФ с момента выгрузки по момент возврата порожнего; - срок бесплатного хранение в порту - тариф за простой - срок доставки дверь-дверь Груз будет готов к отгрузке 22.08.2017