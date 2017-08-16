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Номер извещения
ГП708693
Уникальный номер закупки
тендер на доставку 8 HC из Канады
Наименование закупки
тендер на доставку 8 HC из Канады
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.08.2017 18:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 919 193-81-53
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
M.Ermakova@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ермакова Мария Валерьевана
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку : Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN CANADA S0A 1B0– СПБ/ Калининград- (3 ед HC) Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл),Рогнединский р-он, п. Рогднедино (1 ед HC), Брянская область (4 ед HC) Груз 1x 40 HС контейнер = 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 понадобится 8 контейнеров подаваемых с интервалом 3-5 дней Условия поставки: EXW Таможня: СПБ 10009193 OTO и TK N3 т/п Северо-Западный акцизный Калининград (возможно через порт Калининграда)+ довоз Брянская область прошу указать оба варианта ставок. Прошу указать что входит в ставку: - фрахт чистый, наземная доставка, довоз авто - свободное время на использование контейнера в РФ с момента выгрузки по момент возврата порожнего; - срок бесплатного хранение в порту - тариф за простой - срок доставки дверь-дверь Груз будет готов к отгрузке 22.08.2017
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.08.2017 09:00 GMT +316.08.2017 09:0016.08.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП708693Дата и время окончания срока приема заявок Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку : Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN CANADA S0A 1B0– СПБ/ Калининград- (3 ед HC) Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл),Рогнединский р-он, п. Рогднедино (1 ед HC), Брянская область (4 ед HC) Груз 1x 40 HС контейнер = 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 понадобится 8 контейнеров подаваемых с интервалом 3-5 дней Условия поставки: EXW Таможня: СПБ 10009193 OTO и TK N3 т/п Северо-Западный акцизный Калининград (возможно через порт Калининграда)+ довоз Брянская область прошу указать оба варианта ставок. Прошу указать что входит в ставку: - фрахт чистый, наземная доставка, довоз авто - свободное время на использование контейнера в РФ с момента выгрузки по момент возврата порожнего; - срок бесплатного хранение в порту - тариф за простой - срок доставки дверь-дверь Груз будет готов к отгрузке 22.08.2017 Брянск
Дата и время вскрытия заявок
16.08.2017 09:0016.08.2017 09:0016.08.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП708693Дата и время вскрытия заявок Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку : Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN CANADA S0A 1B0– СПБ/ Калининград- (3 ед HC) Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл),Рогнединский р-он, п. Рогднедино (1 ед HC), Брянская область (4 ед HC) Груз 1x 40 HС контейнер = 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 понадобится 8 контейнеров подаваемых с интервалом 3-5 дней Условия поставки: EXW Таможня: СПБ 10009193 OTO и TK N3 т/п Северо-Западный акцизный Калининград (возможно через порт Калининграда)+ довоз Брянская область прошу указать оба варианта ставок. Прошу указать что входит в ставку: - фрахт чистый, наземная доставка, довоз авто - свободное время на использование контейнера в РФ с момента выгрузки по момент возврата порожнего; - срок бесплатного хранение в порту - тариф за простой - срок доставки дверь-дверь Груз будет готов к отгрузке 22.08.2017 Брянск
Подведение итогов не позднее
16.08.2017 13:0016.08.2017 13:0016.08.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП708693Подведение итогов не позднее Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку : Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN CANADA S0A 1B0– СПБ/ Калининград- (3 ед HC) Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл),Рогнединский р-он, п. Рогднедино (1 ед HC), Брянская область (4 ед HC) Груз 1x 40 HС контейнер = 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 понадобится 8 контейнеров подаваемых с интервалом 3-5 дней Условия поставки: EXW Таможня: СПБ 10009193 OTO и TK N3 т/п Северо-Западный акцизный Калининград (возможно через порт Калининграда)+ довоз Брянская область прошу указать оба варианта ставок. Прошу указать что входит в ставку: - фрахт чистый, наземная доставка, довоз авто - свободное время на использование контейнера в РФ с момента выгрузки по момент возврата порожнего; - срок бесплатного хранение в порту - тариф за простой - срок доставки дверь-дверь Груз будет готов к отгрузке 22.08.2017 Брянск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
16.08.201716.08.2017 13:0016.08.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП708693Подведение итогов не позднее Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку : Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN CANADA S0A 1B0– СПБ/ Калининград- (3 ед HC) Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл),Рогнединский р-он, п. Рогднедино (1 ед HC), Брянская область (4 ед HC) Груз 1x 40 HС контейнер = 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 понадобится 8 контейнеров подаваемых с интервалом 3-5 дней Условия поставки: EXW Таможня: СПБ 10009193 OTO и TK N3 т/п Северо-Западный акцизный Калининград (возможно через порт Калининграда)+ довоз Брянская область прошу указать оба варианта ставок. Прошу указать что входит в ставку: - фрахт чистый, наземная доставка, довоз авто - свободное время на использование контейнера в РФ с момента выгрузки по момент возврата порожнего; - срок бесплатного хранение в порту - тариф за простой - срок доставки дверь-дверь Груз будет готов к отгрузке 22.08.2017 Брянск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку : Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN CANADA S0A 1B0– СПБ/ Калининград- (3 ед HC) Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл),Рогнединский р-он, п. Рогднедино (1 ед HC), Брянская область (4 ед HC) Груз 1x 40 HС контейнер = 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 понадобится 8 контейнеров подаваемых с интервалом 3-5 дней Условия поставки: EXW Таможня: СПБ 10009193 OTO и TK N3 т/п Северо-Западный акцизный Калининград (возможно через порт Калининграда)+ довоз Брянская область прошу указать оба варианта ставок. Прошу указать что входит в ставку: - фрахт чистый, наземная доставка, довоз авто - свободное время на использование контейнера в РФ с момента выгрузки по момент возврата порожнего; - срок бесплатного хранение в порту - тариф за простой - срок доставки дверь-дверь Груз будет готов к отгрузке 22.08.2017
Начальная цена
4 890,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
8
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
(3 ед HC) Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл),Рогнединский р-он, п. Рогднедино (1 ед HC), Брянская область (4 ед HC)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
28
01.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8