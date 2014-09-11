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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Грузовой самосвал ЗИЛ-4514 г.н. Т 590 МА 90 Московская обл,Серпуховский р-н,д.Левашово

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Грузовой самосвал ЗИЛ-4514 г.н. Т 590 МА 90 Московская обл,Серпуховский р-н,д.Левашово

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.09.2014 16:0011.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408278Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Грузовой самосвал ЗИЛ-4514 г.н. Т 590 МА 90 Московская обл,Серпуховский р-н,д.ЛевашовоСосенскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408278

    Уникальный номер закупки

    150

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Грузовой самосвал ЗИЛ-4514 г.н. Т 590 МА 90 Московская обл,Серпуховский р-н,д.Левашово

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.08.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-04-40

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    a.kunceva@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кунцева Анна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Сосенский

    Закупки и тендеры Калужская Область

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автотранспортными средствами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Грузовой самосвал ЗИЛ-4514 г.н. Т 590 МА 90 Московская обл,Серпуховский р-н,д.Левашово

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.09.2014 16:00 GMT +311.09.2014 16:0011.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408278Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Грузовой самосвал ЗИЛ-4514 г.н. Т 590 МА 90 Московская обл,Серпуховский р-н,д.ЛевашовоСосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.09.2014 16:0012.09.2014 16:0012.09.2014 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408278Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Грузовой самосвал ЗИЛ-4514 г.н. Т 590 МА 90 Московская обл,Серпуховский р-н,д.ЛевашовоСосенский

    Дата и время проведения

    15.09.2014 11:0015.09.2014 11:0015.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП408278Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Грузовой самосвал ЗИЛ-4514 г.н. Т 590 МА 90 Московская обл,Серпуховский р-н,д.ЛевашовоСосенский

    Подведение итогов не позднее

    16.09.2014 18:0016.09.2014 18:0016.09.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408278Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Грузовой самосвал ЗИЛ-4514 г.н. Т 590 МА 90 Московская обл,Серпуховский р-н,д.ЛевашовоСосенский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.201416.09.2014 18:0016.09.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408278Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Грузовой самосвал ЗИЛ-4514 г.н. Т 590 МА 90 Московская обл,Серпуховский р-н,д.ЛевашовоСосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Грузовой самосвал ЗИЛ-4514 г.н. Т 590 МА 90 Московская обл,Серпуховский р-н,д.Левашово

    Начальная цена

    245 238,22

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    12 262,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт. Грузовой самосвал ЗИЛ-4514 г.н. Т 590 МА 90 . Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.1

    Торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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