Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Грузовой бортовой УАЗ-3303 г.н. М 073 НА 50 Московская обл,Серпуховский р-н,д.Левашово

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП408249 Уникальный номер закупки 147 Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Грузовой бортовой УАЗ-3303 г.н. М 073 НА 50 Московская обл,Серпуховский р-н,д.Левашово Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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