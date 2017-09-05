Открытый аукцион в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества- квартиры, общей площадью 155,3 кв. м., расположенной по адресу: г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 16/18 стр. 1, кв. 19. Собственник: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП708604 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества- квартиры, общей площадью 155,3 кв. м., расположенной по адресу: г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 16/18 стр. 1, кв. 19. Собственник: «Газпромбанк» (Акционерное общество) Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Извещение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Газпромбанк (Акционерное общество)

Все закупки и тендеры Банк ГПБ (АО) Юридический адрес 117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1 Почтовый адрес 117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1 Контактный телефон +7 495 271-91-60 Факс +7 495 983-18-81 Адрес электронной почты Andrei.Nesov@gazprombank.ru Ф.И.О. контактного лица Несов Андрей Владимирович Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова:

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