www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП708604
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества- квартиры, общей площадью 155,3 кв. м., расположенной по адресу: г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 16/18 стр. 1, кв. 19. Собственник: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
10.08.2017 17:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 271-91-60
Факс
+7 495 983-18-81
Адрес электронной почты
Andrei.Nesov@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Несов Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Квартира, общей площадью 155,3 кв. м., расположеная по адресу: г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 16/18 стр. 1, кв. 19. Собственник: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.09.2017 16:00 GMT +305.09.2017 16:0005.09.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП708604Дата и время окончания срока приема заявок Квартира, общей площадью 155,3 кв. м., расположеная по адресу: г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 16/18 стр. 1, кв. 19. Собственник: «Газпромбанк» (Акционерное общество) Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.09.2017 18:0005.09.2017 18:0005.09.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП708604Дата окончания срока рассмотрения заявок Квартира, общей площадью 155,3 кв. м., расположеная по адресу: г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 16/18 стр. 1, кв. 19. Собственник: «Газпромбанк» (Акционерное общество) Москва
Дата и время проведения
06.09.2017 12:0006.09.2017 12:0006.09.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП708604Дата и время проведения Квартира, общей площадью 155,3 кв. м., расположеная по адресу: г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 16/18 стр. 1, кв. 19. Собственник: «Газпромбанк» (Акционерное общество) Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2017 18:0020.09.2017 18:0020.09.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП708604Подведение итогов не позднее Квартира, общей площадью 155,3 кв. м., расположеная по адресу: г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 16/18 стр. 1, кв. 19. Собственник: «Газпромбанк» (Акционерное общество) Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
20.09.201720.09.2017 18:0020.09.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП708604Подведение итогов не позднее Квартира, общей площадью 155,3 кв. м., расположеная по адресу: г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 16/18 стр. 1, кв. 19. Собственник: «Газпромбанк» (Акционерное общество) Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Квартира, общей площадью 155,3 кв. м., расположеная по адресу: г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 16/18 стр. 1, кв. 19. Собственник: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Начальная цена
35 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Банк ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры Банк ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
68.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0