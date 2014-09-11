Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. 4211. Сварочный агрегат АС-81 на базе трактора К -701 46 ко 9409 Курская область, Медвенский р-н, Панинский с/с

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП408269 Уникальный номер закупки 68 Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. 4211. Сварочный агрегат АС-81 на базе трактора К -701 46 ко 9409 Курская область, Медвенский р-н, Панинский с/с Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

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