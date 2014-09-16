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    Главная / Торги / Право заключения договора купли-продажи квартиры №117, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 31

    Право заключения договора купли-продажи квартиры №117, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 31

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2014 10:0016.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408487Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество.Договор купли-продажи квартиры №117, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 31 МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408487

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора купли-продажи квартиры №117, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 31

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.08.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Фонд содействия ипотечному кредитованию Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Почтовый адрес

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Контактный телефон

    +7 495 719-31-14

    Факс

    +7 495 719-80-18

    Адрес электронной почты

    a.yakimov@gpi.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Якимов Александр Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Недвижимое имущество.Договор купли-продажи квартиры №117, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 31

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.09.2014 10:00 GMT +316.09.2014 10:0016.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408487Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество.Договор купли-продажи квартиры №117, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 31 Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.09.2014 18:0018.09.2014 18:0018.09.2014 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408487Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество.Договор купли-продажи квартиры №117, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 31 Москва

    Дата и время проведения

    19.09.2014 10:0019.09.2014 10:0019.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП408487Дата и время проведения Недвижимое имущество.Договор купли-продажи квартиры №117, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 31 Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.09.2014 17:0019.09.2014 17:0019.09.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408487Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество.Договор купли-продажи квартиры №117, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 31 Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.09.201419.09.2014 17:0019.09.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408487Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество.Договор купли-продажи квартиры №117, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 31 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество.Договор купли-продажи квартиры №117, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 31

    Начальная цена

    2 261 970,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    50 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    50 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно договора купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно договора купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно договора купли-продажи

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.12.1

    Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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