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    Главная / Торги / Поставка серы технической газовой гранулированной

    Поставка серы технической газовой гранулированной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.08.2017 10:0002.08.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП719253Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Серы технической газовой гранулированной ТУ 2112 – 002 – 18917526 – 2012 Фасовка: биг-бэг (две стропы) 830 кг; Погрузка: автофуры (ТОЛЬКО БОКОВАЯ загрузка без полетов). В стандартную еврофуру загружается 24 мешка - масса нетто 19,920 тонн (брутто - 19 ,968 т).СаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП719253

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка серы технической газовой гранулированной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.07.2017 14:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Склад хранения серы

    Сера-форма гранул 1

    Сера-форма гранул 2

    Каталожный лист ТУ

    Аналитический отчет по качеству серы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    Почтовый адрес

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Контактный телефон

    +7 8452 26-54-35

    Факс

    (8452) 30-91-13

    Адрес электронной почты

    ShuldyakovAM@diall.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шульдяков Антон Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Серы технической газовой гранулированной ТУ 2112 – 002 – 18917526 – 2012 Фасовка: биг-бэг (две стропы) 830 кг; Погрузка: автофуры (ТОЛЬКО БОКОВАЯ загрузка без полетов). В стандартную еврофуру загружается 24 мешка - масса нетто 19,920 тонн (брутто - 19 ,968 т).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.08.2017 10:00 GMT +302.08.2017 10:0002.08.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП719253Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Серы технической газовой гранулированной ТУ 2112 – 002 – 18917526 – 2012 Фасовка: биг-бэг (две стропы) 830 кг; Погрузка: автофуры (ТОЛЬКО БОКОВАЯ загрузка без полетов). В стандартную еврофуру загружается 24 мешка - масса нетто 19,920 тонн (брутто - 19 ,968 т).Саратов

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.08.2017 16:3002.08.2017 16:3002.08.2017 16:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП719253Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка Серы технической газовой гранулированной ТУ 2112 – 002 – 18917526 – 2012 Фасовка: биг-бэг (две стропы) 830 кг; Погрузка: автофуры (ТОЛЬКО БОКОВАЯ загрузка без полетов). В стандартную еврофуру загружается 24 мешка - масса нетто 19,920 тонн (брутто - 19 ,968 т).Саратов

    Дата и время проведения

    03.08.2017 09:0003.08.2017 09:0003.08.2017 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП719253Дата и время проведения Поставка Серы технической газовой гранулированной ТУ 2112 – 002 – 18917526 – 2012 Фасовка: биг-бэг (две стропы) 830 кг; Погрузка: автофуры (ТОЛЬКО БОКОВАЯ загрузка без полетов). В стандартную еврофуру загружается 24 мешка - масса нетто 19,920 тонн (брутто - 19 ,968 т).Саратов

    Подведение итогов не позднее

    04.08.2017 09:0004.08.2017 09:0004.08.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП719253Подведение итогов не позднее Поставка Серы технической газовой гранулированной ТУ 2112 – 002 – 18917526 – 2012 Фасовка: биг-бэг (две стропы) 830 кг; Погрузка: автофуры (ТОЛЬКО БОКОВАЯ загрузка без полетов). В стандартную еврофуру загружается 24 мешка - масса нетто 19,920 тонн (брутто - 19 ,968 т).Саратов

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    04.08.201704.08.2017 09:0004.08.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП719253Подведение итогов не позднее Поставка Серы технической газовой гранулированной ТУ 2112 – 002 – 18917526 – 2012 Фасовка: биг-бэг (две стропы) 830 кг; Погрузка: автофуры (ТОЛЬКО БОКОВАЯ загрузка без полетов). В стандартную еврофуру загружается 24 мешка - масса нетто 19,920 тонн (брутто - 19 ,968 т).Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Серы технической газовой гранулированной ТУ 2112 – 002 – 18917526 – 2012 Фасовка: биг-бэг (две стропы) 830 кг; Погрузка: автофуры (ТОЛЬКО БОКОВАЯ загрузка без полетов). В стандартную еврофуру загружается 24 мешка - масса нетто 19,920 тонн (брутто - 19 ,968 т).

    Начальная цена

    720 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    720 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самовывоз автотранспортом. Пункт погрузки УКПГ "Карпёнское" (Саратовская область, Краснокутский район, Лебедевское МО, 5850 м на северо-восток от ориентира – центр с. Карпёнка)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предварительная оплата 100%
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Классификатор ОКПД2

    20.13.66.120

    Сера техническая газовая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сера техническая природная"

    Кол-во: 720

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