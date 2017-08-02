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Номер извещения
ГП719253
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка серы технической газовой гранулированной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
28.07.2017 14:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
Почтовый адрес
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
Контактный телефон
+7 8452 26-54-35
Факс
(8452) 30-91-13
Адрес электронной почты
ShuldyakovAM@diall.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шульдяков Антон Михайлович
Место рассмотрения предложений
Саратов
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Серы технической газовой гранулированной ТУ 2112 – 002 – 18917526 – 2012 Фасовка: биг-бэг (две стропы) 830 кг; Погрузка: автофуры (ТОЛЬКО БОКОВАЯ загрузка без полетов). В стандартную еврофуру загружается 24 мешка - масса нетто 19,920 тонн (брутто - 19 ,968 т).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.08.2017 10:00 GMT +302.08.2017 10:0002.08.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП719253Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Серы технической газовой гранулированной ТУ 2112 – 002 – 18917526 – 2012 Фасовка: биг-бэг (две стропы) 830 кг; Погрузка: автофуры (ТОЛЬКО БОКОВАЯ загрузка без полетов). В стандартную еврофуру загружается 24 мешка - масса нетто 19,920 тонн (брутто - 19 ,968 т).Саратов
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.08.2017 16:3002.08.2017 16:3002.08.2017 16:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП719253Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка Серы технической газовой гранулированной ТУ 2112 – 002 – 18917526 – 2012 Фасовка: биг-бэг (две стропы) 830 кг; Погрузка: автофуры (ТОЛЬКО БОКОВАЯ загрузка без полетов). В стандартную еврофуру загружается 24 мешка - масса нетто 19,920 тонн (брутто - 19 ,968 т).Саратов
Дата и время проведения
03.08.2017 09:0003.08.2017 09:0003.08.2017 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП719253Дата и время проведения Поставка Серы технической газовой гранулированной ТУ 2112 – 002 – 18917526 – 2012 Фасовка: биг-бэг (две стропы) 830 кг; Погрузка: автофуры (ТОЛЬКО БОКОВАЯ загрузка без полетов). В стандартную еврофуру загружается 24 мешка - масса нетто 19,920 тонн (брутто - 19 ,968 т).Саратов
Подведение итогов не позднее
04.08.2017 09:0004.08.2017 09:0004.08.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП719253Подведение итогов не позднее Поставка Серы технической газовой гранулированной ТУ 2112 – 002 – 18917526 – 2012 Фасовка: биг-бэг (две стропы) 830 кг; Погрузка: автофуры (ТОЛЬКО БОКОВАЯ загрузка без полетов). В стандартную еврофуру загружается 24 мешка - масса нетто 19,920 тонн (брутто - 19 ,968 т).Саратов
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
04.08.201704.08.2017 09:0004.08.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП719253Подведение итогов не позднее Поставка Серы технической газовой гранулированной ТУ 2112 – 002 – 18917526 – 2012 Фасовка: биг-бэг (две стропы) 830 кг; Погрузка: автофуры (ТОЛЬКО БОКОВАЯ загрузка без полетов). В стандартную еврофуру загружается 24 мешка - масса нетто 19,920 тонн (брутто - 19 ,968 т).Саратов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Серы технической газовой гранулированной ТУ 2112 – 002 – 18917526 – 2012 Фасовка: биг-бэг (две стропы) 830 кг; Погрузка: автофуры (ТОЛЬКО БОКОВАЯ загрузка без полетов). В стандартную еврофуру загружается 24 мешка - масса нетто 19,920 тонн (брутто - 19 ,968 т).
Начальная цена
720 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
720 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самовывоз автотранспортом. Пункт погрузки УКПГ "Карпёнское" (Саратовская область, Краснокутский район, Лебедевское МО, 5850 м на северо-восток от ориентира – центр с. Карпёнка)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
20.13.66.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 720