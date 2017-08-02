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Номер извещения
ГП719237
Уникальный номер закупки
Лот 162
Наименование закупки
Оказание услуг по страхованию работников от несчастного случая на производстве и в быту
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
28.07.2017 13:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
Почтовый адрес
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
Контактный телефон
+7 8452 26-54-35
Факс
(8452) 30-91-13
Адрес электронной почты
MalyshevaEYu@diall.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышева Елена Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Саратов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по страхованию от НС всем работникам С 07 августа 2017 г., договор сроком на один год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.08.2017 14:00 GMT +302.08.2017 14:0002.08.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП719237Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по страхованию от НС всем работникам С 07 августа 2017 г., договор сроком на один годСаратов
Подведение итогов не позднее
07.08.2017 14:0007.08.2017 14:0007.08.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП719237Подведение итогов не позднее Услуги по страхованию от НС всем работникам С 07 августа 2017 г., договор сроком на один годСаратов
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по страхованию от НС всем работникам С 07 августа 2017 г., договор сроком на один год
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Услуги оказываются на 1 год, в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Саратов, Саратовская область, г. Самара, Волгоградская область, Республика Калмыкия, Оренбургская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
65.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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