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Номер извещения
ГП719236
Уникальный номер закупки
6181
Наименование закупки
Покупка баллонов переаттестованных 40 литров по ГОСТ 949-73
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.07.2017 13:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620024, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Колхозников, 59
Почтовый адрес
620024, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Колхозников, 59
Контактный телефон
+7 343 255-37-77
Факс
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Адрес электронной почты
uraloxygen@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лукьяненко Дмитрий Олегович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Покупка баллонов 40 литров для технических газов по ГОСТ 949-73
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2017 15:00 GMT +301.10.2017 15:0001.10.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП719236Дата и время окончания срока приема заявок Покупка баллонов 40 литров для технических газов по ГОСТ 949-73Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2017 15:0001.10.2017 15:0001.10.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП719236Дата и время вскрытия заявок Покупка баллонов 40 литров для технических газов по ГОСТ 949-73Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
03.10.2017 15:0003.10.2017 15:0003.10.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП719236Подведение итогов не позднее Покупка баллонов 40 литров для технических газов по ГОСТ 949-73Екатеринбург
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка баллонов 40 литров для технических газов по ГОСТ 949-73
Начальная цена
2 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
от 100 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, ул. Колхозников 59, оф 20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
OOO ПТК УРАЛОКСИГЕН
Все закупки и тендеры OOO ПТК УРАЛОКСИГЕН
Адрес местонахождения
620024, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Колхозников, 59
25.2
24.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100