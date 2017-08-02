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Номер извещения
ГП719109
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Тендер по поставщикам бутилированной воды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
26.07.2017 10:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105554, Российская Федерация, Москва, Первомайская, 80
Почтовый адрес
105554, Российская Федерация, Москва, Первомайская, 80
Контактный телефон
+7 495 645-84-05
Факс
--
Адрес электронной почты
Maksim.Dmitrenko@sela.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дмитриенко Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бутилированной воды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.08.2017 16:00 GMT +302.08.2017 16:0002.08.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП719109Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бутилированной водыМосква
Подведение итогов не позднее
04.08.2017 18:0004.08.2017 18:0004.08.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП719109Подведение итогов не позднее Поставка бутилированной водыМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бутилированной воды
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СЕЛА РИТЕЙЛ
Все закупки и тендеры СЕЛА РИТЕЙЛ
Адрес местонахождения
105554, Российская Федерация, Москва, Первомайская, 80
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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