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    Главная / Торги / Тендер по поставщикам бутилированной воды

    Тендер по поставщикам бутилированной воды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.08.2017 16:0002.08.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП719109Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бутилированной водыМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП719109

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Тендер по поставщикам бутилированной воды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.07.2017 10:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тендерная документация

    Таблица по сбору предложений

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛА РИТЕЙЛ
    Все закупки и тендеры СЕЛА РИТЕЙЛ

    Юридический адрес

    105554, Российская Федерация, Москва, Первомайская, 80

    Почтовый адрес

    105554, Российская Федерация, Москва, Первомайская, 80

    Контактный телефон

    +7 495 645-84-05

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Maksim.Dmitrenko@sela.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дмитриенко Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бутилированной воды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.08.2017 16:00 GMT +302.08.2017 16:0002.08.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП719109Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бутилированной водыМосква

    Подведение итогов не позднее

    04.08.2017 18:0004.08.2017 18:0004.08.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП719109Подведение итогов не позднее Поставка бутилированной водыМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    04.08.201704.08.2017 18:0004.08.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП719109Подведение итогов не позднее Поставка бутилированной водыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бутилированной воды

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЕЛА РИТЕЙЛ
    Все закупки и тендеры СЕЛА РИТЕЙЛ

    Адрес местонахождения

    105554, Российская Федерация, Москва, Первомайская, 80

    Классификатор ОКПД2

    36

    Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СМФ_МегаНом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "СВС_Си Молл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "РНД_Соборный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "РНД_Садовая"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "РНД_Пушкинский"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "РНД_МЕГА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "РНД_Ворошиловский"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "РНД_Вавилон"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "НРК_Красная площадь"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "КДР_СБС МегаМолл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "КДР_ОЗ Молл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "КДР_Красная площадь"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "СОЧ_ЦУМ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "АДЛ_Сити Плаза"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "КДР_Галерея"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "КДР_Галактика"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "ВЛГ_Ворошиловский"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "ВЛГ_Акварель"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "ЯРЛ_Вернисаж"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "ТМБ_РИО"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "СМЛ_Галактика"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "ОРЛ_Гринн"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "ТУЛ_Гостиный Двор"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "КУР_ЦУМ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "КУР_Манеж"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "КУР_Европа-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "ИВН_Серебряный город"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "ВРЖ_Сити Парк Град"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "ВРЖ_МаксиМир"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "ВРЖ_Кирова"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "ВРЖ_Галерея Чижова"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "ВРЖ_Арена"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "ВЛМ_Мегаторг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "БРЯ_Аэропарк"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "БЛГ_РИО"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "ЧЛБ_Фокус"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "МГС_Гостиный двор"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "ЧЛБ_Фиеста"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "ЧЛБ_Урал"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "ЧЛБ_Родник"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "ЧЛБ_Горки"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "ТМН_ЦУМ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "ТМН_Солнечный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "ТМН_Кристалл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "ТМН_Гудвин"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "ТБЛ_Жемчужина"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "ЕКТ_Ленина 62"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "ЕКТ_Ленина 36"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "ЕКТ_Радуга"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "ЕКТ_Кит"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "ЕКТ_Гринвич"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "ЧИТ_Палермо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "ЧИТ_Макси"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "УДЭ_Пионер-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "ТОМ_Ленина 85"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "ТОМ_Изумрудный город"

    Кол-во: 5

    "Позиция 57"

    "ОМС_Мега-2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "ОМС_Любинский"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "ОМС_Континент"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "ОМС_Каскад"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "НСК_Фестиваль"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "НСК_Сан Сити"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "НСК_Ройял Парк"

    Кол-во: 5

    "Позиция 64"

    "НСК_Мега-2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "НСК_Вокзальная магистраль"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "НСК_Аура"

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "НСК_Академгородок-2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "КЯР_Сурикова"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "КЯР_Планета"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "КЯР_Красноярье"

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "КЯР_Ачинск"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "КЕМ_ЦУМ-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "НВК_СитиМолл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "КЕМ_Радуга"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "КЕМ_Гринвич"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "БСК_Ривьера"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "БРТ_Кирова"

    Кол-во: 5

    "Позиция 78"

    "БРН_ЦУМ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "БРН_Пионер"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "БРН_Огни"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "ВЛК_Столица"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "СПБ_Юбилейный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "СПБ_Сенная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "СПБ_Румба"

    Кол-во: 7

    "Позиция 85"

    "СПБ_Родео Драйв"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "СПБ_Питерлэнд"

    Кол-во: 6

    "Позиция 87"

    "СПБ_Ока"

    Кол-во: 3

    "Позиция 88"

    "СПБ_Норд"

    Кол-во: 6

    "Позиция 89"

    "СПБ_Невский-2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 90"

    "СПБ_Невский 128"

    Кол-во: 4

    "Позиция 91"

    "СПБ_Нарвский"

    Кол-во: 5

    "Позиция 92"

    "СПБ_Мужества"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "СПБ_Москва"

    Кол-во: 4

    "Позиция 94"

    "СПБ_Меркурий"

    Кол-во: 4

    "Позиция 95"

    "СПБ_Мегаполис"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "СПБ_Мега-Парнас"

    Кол-во: 7

    "Позиция 97"

    "СПБ_Мега-Дыбенко"

    Кол-во: 7

    "Позиция 98"

    "СПБ_Лиговъ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "СПБ_Лебедева"

    Кол-во: 7

    "Позиция 100"

    "СПБ_Красное Село"

    Кол-во: 3

    "Позиция 101"

    "СПБ_Континент-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "СПБ_Континент_Звездная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 103"

    "СПБ_Кировский"

    Кол-во: 6

    "Позиция 104"

    "СПБ_Кингисепп"

    Кол-во: 3

    "Позиция 105"

    "СПБ_Заневский"

    Кол-во: 4

    "Позиция 106"

    "СПБ_Гулливер"

    Кол-во: 6

    "Позиция 107"

    "СПБ_Гостиный двор-2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 108"

    "СПБ_Галерея"

    Кол-во: 6

    "Позиция 109"

    "СПБ_Большой проспект"

    Кол-во: 4

    "Позиция 110"

    "СПБ_Балканский"

    Кол-во: 7

    "Позиция 111"

    "СПБ_Академический"

    Кол-во: 6

    "Позиция 112"

    "ММК_Северное Нагорное"

    Кол-во: 3

    "Позиция 113"

    "ММК_Самойловой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 114"

    "ВНВ_Мармелад"

    Кол-во: 5

    "Позиция 115"

    "ЧБК_МегаМолл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 116"

    "ЧБК_Мадагаскар"

    Кол-во: 5

    "Позиция 117"

    "СРТ_Хэппи Молл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 118"

    "СРТ_Оранжевый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 119"

    "СРТ_Аврора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "СРН_РИО"

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "СМР_Мега"

    Кол-во: 4

    "Позиция 122"

    "СМР_ВиваЛэнд"

    Кол-во: 4

    "Позиция 123"

    "СМР_Амбар"

    Кол-во: 4

    "Позиция 124"

    "СМР_Аврора-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 125"

    "ПРМ_Юрша"

    Кол-во: 3

    "Позиция 126"

    "ПРМ_Шоколад"

    Кол-во: 4

    "Позиция 127"

    "ПРМ_Комсомольский"

    Кол-во: 4

    "Позиция 128"

    "ОРН_Гулливер"

    Кол-во: 3

    "Позиция 129"

    "ННВ_Республика"

    Кол-во: 6

    "Позиция 130"

    "ННВ_Золотая Миля"

    Кол-во: 3

    "Позиция 131"

    "НБЧ_СитиМолл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 132"

    "КЗН_Южный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 133"

    "КЗН_Кольцо"

    Кол-во: 5

    "Позиция 134"

    "КЗН_XL"

    Кол-во: 4

    "Позиция 135"

    "ИЖС_Флагман"

    Кол-во: 3

    "Позиция 136"

    "ИЖС_Петровский"

    Кол-во: 4

    "Позиция 137"

    "МСК_Щука"

    Кол-во: 5

    "Позиция 138"

    "МСК_Хорошо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 139"

    "МСК_Фэшн Хаус"

    Кол-во: 7

    "Позиция 140"

    "МСК_Филион-2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 141"

    "МСК_Текстильщики"

    Кол-во: 5

    "Позиция 142"

    "МСК_Спортивная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 143"

    "МСК_Спектр"

    Кол-во: 7

    "Позиция 144"

    "МСК_Солнцево"

    Кол-во: 5

    "Позиция 145"

    "МСК_Сокол"

    Кол-во: 3

    "Позиция 146"

    "МСК_Семеновская"

    Кол-во: 5

    "Позиция 147"

    "МСК_Северное сияние"

    Кол-во: 3

    "Позиция 148"

    "МСК_Рио-Реутов"

    Кол-во: 4

    "Позиция 149"

    "МСК_Рио-Гранд"

    Кол-во: 3

    "Позиция 150"

    "МСК_Пролетарская"

    Кол-во: 3

    "Позиция 151"

    "МСК_Принц Плаза"

    Кол-во: 4

    "Позиция 152"

    "МСК_Первомайская"

    Кол-во: 6

    "Позиция 153"

    "МСК_Орджоникидзе"

    Кол-во: 7

    "Позиция 154"

    "МСК_Митино"

    Кол-во: 5

    "Позиция 155"

    "МСК_Мегаполис"

    Кол-во: 6

    "Позиция 156"

    "МСК_Мега-Белая Дача"

    Кол-во: 10

    "Позиция 157"

    "МСК_Люблинский пассаж"

    Кол-во: 6

    "Позиция 158"

    "МСК_Красный Кит-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 159"

    "МСК_Красногорск"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "МСК_Корстон"

    Кол-во: 5

    "Позиция 161"

    "МСК_Королев"

    Кол-во: 3

    "Позиция 162"

    "МСК_Конфитюр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 163"

    "МСК_Коломна РИО"

    Кол-во: 5

    "Позиция 164"

    "МСК_Коламбус"

    Кол-во: 6

    "Позиция 165"

    "МСК_Капитолий"

    Кол-во: 4

    "Позиция 166"

    "МСК_Калейдоскоп"

    Кол-во: 7

    "Позиция 167"

    "МСК_Иридиум"

    Кол-во: 6

    "Позиция 168"

    "МСК_Европейский"

    Кол-во: 9

    "Позиция 169"

    "МСК_Домодедовская"

    Кол-во: 7

    "Позиция 170"

    "МСК_Город-Рязанский"

    Кол-во: 4

    "Позиция 171"

    "МСК_Город-Лефортово"

    Кол-во: 8

    "Позиция 172"

    "МСК_Голубинская"

    Кол-во: 4

    "Позиция 173"

    "МСК_Вэйпарк"

    Кол-во: 3

    "Позиция 174"

    "МСК_Водный Стадион"

    Кол-во: 9

    "Позиция 175"

    "МСК_Вегас"

    Кол-во: 5

    "Позиция 176"

    "МСК_Варшавка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 177"

    "МСК_Братиславская"

    Кол-во: 5

    "Позиция 178"

    "МСК_Беляево Kids"

    Кол-во: 2

    "Позиция 179"

    "МСК_Беляево"

    Кол-во: 7

    "Позиция 180"

    "МСК_Бауманская"

    Кол-во: 5

    "Позиция 181"

    "МСК_Балашиха"

    Кол-во: 4

    "Позиция 182"

    "МСК_Аэробус"

    Кол-во: 3

    "Позиция 183"

    "МСК_АСТ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 184"

    "МСК_Алтуфьево"

    Кол-во: 7

    "Позиция 185"

    "МСК_АвиаПарк"

    Кол-во: 4

    "Позиция 186"

    "МСК_Авеню"

    Кол-во: 5

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